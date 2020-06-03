Британские журналисты потребовали защитить Ассанжа

https://static.news.ru/photo/5a1223ea-5e37-11e9-a830-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Ассанж Фото: Fotogramma/Ropi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальный союз журналистов Великобритании опубликовал резолюцию в защиту основателя WikiLeaks. Они требуют отказаться от его экстрадиции в Соединённые Штаты.

Управляющий совет организации считает, что предъявление обвинений мужчине сопровождается реальными сроками за публикацию достоверных данных, передаёт РИА Новости.

Управляющий совет Союза журналистов считает, что предъявление Ассанжу обвинений происходит в период повышенных угроз прессе в западных странах, проявляющихся в рейдах на газеты и вещательные компании, в правительственных заявлениях о том, что пресса является «врагом народа», и реальных преследованиях, — говорится в заявлении.

Авторы отмечают, что выдача Ассанжа может стать опасным прецедентом и ослабить свободу СМИ. Публикации WikiLeaks о войнах в Афганистане и Ираке отвечали интересам общества, а размещение такой информации не должно приравниваться в шпионажу.

Совет постановил агитировать против экстрадиции Джулиана Ассанжа в США и обратиться с письмами к министру внутренних дел, «теневому» министру внутренних дел и «теневому» министру юстиции с изложением позиции Национального союза журналистов, — отметили журналисты.

Как писал NEWS.ru, слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks возобновятся в Великобритании 7 сентября, подтвердил ресурс. Ранее слушания были отложены из-за распространения коронавируса.