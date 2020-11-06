Германия призвала РФ и США продолжить работу над продлением СНВ-3

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствует стремление РФ и США продлить СНВ-3. Дипломат также призвал обе стороны сохранить позитивную динамку в этом направлении после выборов главы США.

Он подчеркнул, что это не только двусторонний вопрос между США и Россией, но и «гарант глобальной безопасности».

Поэтому призываю Вашингтон и Москву предпринять, наконец, меры, которые необходимы для продления СНВ-3 до того, как его действие закончится менее чем через четыре месяца <...> Как крупная ядерная держава, Китай должен более активно участвовать в контроле над вооружениями, прозрачности и снижении рисков, — резюмировал Маас.

Политик отметил, что Германия надеется на возвращение США статуса убеждённого сторонника ядерного нераспространения и разоружения. Соответствующий договор между РФ и США истекает 5 февраля 2021 года. По обоюдному согласию сторон его действие может быть продлено не более чем до 2026 года, пишет РИА Новости.

16 октября глава РФ Владимир Путин предложил на год продлить СНВ без всяких условий. На это в Белом доме ответили, что инициатива президента РФ о продлении Договора без учёта замораживания размеров ядерных арсеналов стран «обречена на провал». Американская сторона, в свою очередь, предлагала продлить соглашение при условии установки лимита на количество ядерных боеголовок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ призывает США и их союзников по НАТО изучить предложение Кремля по мораторию на ракетные вооружения в Европе и конструктивно отреагировать на него. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

26 октября 2020 года Путин заявил о готовности не размещать в европейской части России страны ракеты 9М729 для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Кроме того, Путин подтвердил, что РФ привержена мораторию на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования до тех пор, пока в том или ином регионе не появятся ракеты «американского производства».