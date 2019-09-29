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Принятая в 2018 году британскими властями «поправка Магнитского» к закону о санкциях начнёт действовать после выхода страны из состава Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Доминик Рааб.

Он пояснил, что Великобритания перестанет выдавать визы лицам, которые причастны к нарушениям прав человека, и заморозит их активы на своей территории.

Британцам не нужно, чтобы люди, у которых руки в крови, совершали покупки в [престижном лондонском районе] Найтсбридж, им не нужны их грязные деньги, отмытые через британские банки, — цитирует министра ТАСС .

Ранее News.ru писал, что британский премьер Борис Джонсон обвинил оппозицию в усложнении диалога по Brexit и ухудшении перспектив сделки по условиям выхода страны из ЕС. Он также отметил, что в случае необходимости Великобритания может покинуть сообщество и без сделки.