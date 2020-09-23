Неизвестный устроил стрельбу на северо-западе Москвы

https://static.news.ru/photo/64193bbc-fd91-11ea-9d24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцы сообщили о стрельбе на северо-западе столицы. Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

Сообщение о случившемся поступило в полицию примерно в 13:00, рассказали журналистам РБК в местном ГУ МВД. Инцидент произошёл у дома 9 по улице Свободы.

По данным ТАСС, стрельба началась в ходе конфликта. Неизвестный несколько раз выстрелил из травматического пистолета, а затем скрылся с места ЧП.

Ранее четыре человека стали жертвами стрельбы в квартире на улице Приорова в Москве. Среди погибших как минимум один ребёнок. Стрельбу в квартире на севере столицы открыл молодой парень, поссорившийся со своей девушкой. Савелий приехал выяснить отношения с 24-летней Елизаветой Хлюпиной. В квартире также находились мать девушки и её ребёнок. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и сына, а после свёл счёты с жизнью, писал NEWS.ru.