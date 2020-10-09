Вторая волна COVID-19 может нарушить планы ОПЕК+ по увеличению добычи нефти

Осенний рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией и риск второй волны пандемии создают новые угрозы для мирового рынка нефти. По информации СМИ, один из его главных игроков Саудовская Аравия уже задумалась о пересмотре планов ОПЕК+ по увеличению добычи на 2 млн баррелей в сутки с начала следующего года. Эксперты полагают, что если вторая волна наберёт обороты, повременить с ростом производства согласится и Россия.

Саудовская Аравия рассматривает возможность отмены планов ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти с начала следующего года, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что королевство беспокоит увеличение числа заражённых COVID-19 во многих регионах мира, а также рост добычи нефти в Ливии. По словам одного из источников, мировой рынок просто не сможет принять дополнительные 2 млн баррелей в сутки.

Напомним, альянс ОПЕК+ в мае сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. С августа эта квота была уменьшена до 7,7 млн и, согласно дальнейшему плану, с 1 января 2021-го должна снизиться до 5,8 млн. Иными словами, производство нефти должно вырасти ещё почти на 2 млн баррелей в сутки.

Первоначальный план предполагал, что параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года. Впрочем, небольшое исключение уже было сделано прошедшим летом — страны ОПЕК+ продлили на месяц максимальное сокращение добычи в 9,7 млн баррелей в сутки.

Пока вопрос изменения условий сделки в следующем году не обсуждался странами ОПЕК+, сообщили ТАСС два источника в делегациях. По словам одного из них, другие участники соглашения могут не принять такое предложение.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сделка ОПЕК+ вполне может быть заморожена на тех объёмах, которые есть сейчас, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Впрочем, по его словам, эта заморозка будет недолгой.

Может повториться история лета, когда участники соглашения ОПЕК+ продлили на месяц более низкий объём производства. Думаю, что и сейчас ОПЕК+ будет действовать через пролонгацию существующих квот, а не изменение объёмов производства. Скорее всего, текущий уровень добычи продлят на один-два месяца, а дальше нужно будет принимать решение — поднимать квоты по первоначальному плану на 2 млн баррелей в сутки или на меньшее значение. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Рынок действительно может не переварить новые дополнительные объёмы нефти, считает эксперт. Причина — наметившаяся вторая волна COVID-19. Страны-экспортёры в этой ситуации будут скорее придерживаться стратегии повышения цены на сырьё, нежели увеличения добычи, пояснил специалист.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, напротив, считает, что вероятность пересмотра условий сделки ОПЕК+ невелика. Для такого шага нужны чёткие признаки ухудшения ситуации со спросом на сырьё.

Если к декабрю ситуация с пандемией улучшится, то не будет никакого смысла принимать такое решение, ведь даже сейчас мы видим, что глобальные запасы нефти начали снижаться. То есть локально в мире может быть дефицит, который способствует утилизации накопленных в первом полугодии избыточных запасов. Плюс многое будет зависеть от цен на нефть, они сами по себе могут диктовать участникам ОПЕК+ их решение. Чем ниже котировки, тем выше шансы договориться о более мягком восстановлении производства, и наоборот. Василий Карпунин начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер»

По словам эксперта, добыча в Ливии, которая может повлиять на нефтяной рынок, способна вырасти вплоть до 1 млн баррелей в сутки, но этот процесс не будет одномоментным. К тому же политические риски в этой стране всё ещё сохраняются.

Тем временем производство сырья в Ливии выросло до 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил член профсоюза нефтяников и газовиков страны Ахмед аль-Фитури. За неделю до этого добыча оценивалась вдвое ниже — в 150 тысяч баррелей.

Слово за Россией

Главные действующие лица соглашения ОПЕК+ — Саудовская Аравия и Россия, именно на эти две страны пришёлся наибольший объём сокращения добычи в мае. Поэтому для изменения условий сделки Эр-Рияду нужно обязательно договориться с Москвой.

Здание ОПЕК в Вене Omar Marques/Global Look Press

Россия согласится на продление периода действия текущих квот, считает Игорь Юшков. Для нашей страны ключевой момент — сохранение сделки ОПЕК+, потому что все видели, что бывает, когда она разрывается и цена нефти падает ниже $20 за баррель, отметил эксперт.

Текущее сокращение добычи нефти выгодно и российской экономике, и бюджету, поскольку формирует дополнительные денежные потоки, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

Один процент сокращения производства уже в среднесрочном периоде транслируется в рост цен на нефть на 5-10%. В итоге, несмотря на снижение добычи в мае с 11,53 млн баррелей в сутки до 9,48 млн и небольшое её увеличение в августе — сентябре до порядка 9,8 млн баррелей в сутки, за счёт восстановления цен на сырьё нефтегазовые доходы российского бюджета выросли с 214,2 млрд рублей в мае до 447,1 млрд в сентябре. Александр Осин аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»

При этом, по словам эксперта, позиции России и Саудовской Аравии по ключевым вопросам сделки ОПЕК+, как правило, совпадают. Так было начиная с 2016 года, момента заключения первого соглашения о сокращении добычи нефти.

Вторая волна

ОПЕК ожидает, что в 2020 году спрос на нефть упадет до 90,7 млн баррелей в сутки с 99,7 млн в 2019-м. Об этом говорится в ежегодном прогнозе нефтекартеля World Oil Outlook.

Между тем ситуация с COVID-19 осложняется и грозит появлением второй волны пандемии. На этой неделе суточная заболеваемость в мире достигла нового рекордного значения — 338 779 человек. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. Самое большое число заражённых зафиксировано в Северной и Южной Америке, а также в Европе. В ряде европейских государств, например, таких как Франция и Испания уже вновь вводятся частичные ограничения.

Появление второй волны коронавируса негативно отразится на нефтяном рынке, отмечает Игорь Юшков. По его словам, потребление нефтепродуктов может вновь снизиться, например, из-за того, что затормозится восстановление авиасообщения. Между тем падение спроса будет не таким большим, как весной, поскольку вторая волна будет мягче первой. К тому же ограничений будет меньше — страны уже не так уверены, есть ли смысл в жёстких карантинных мерах, поясняет экономист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ключевые риски здесь — политические, считает Александр Осин.

Оценивать надо не шансы второй волны, а реакцию властей — прежде всего крупных экономик на информацию об этом заболевании. В данной связи надо отметить, что как сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 10%, так и меры стимулирования спроса в США, КНР, Японии объёмом порядка 8% мирового ВВП будут сохранять своё влияние на экономику вне зависимости от данных ВОЗ о новом витке роста заболеваемости COVID-19, — отметил экономист.

Тем временем стоимость нефти марки Brent на этой неделе выросла более чем на 9% и преодолела отметку $43 за баррель. Текущий уровень котировок пока устраивает страны-экспортёры, полагают эксперты.

Повышение цен условно выше $50 способно вернуть дисбаланс на рынок за счёт наращивания добычи странами вне ОПЕК+, например, США, Бразилией, Канадой. Поэтому текущие значения в краткосрочной перспективе должны всех устраивать, учитывая риски ухудшения спроса из-за пандемии, — считает Василий Карпунин.

Дальнейшая динамика нефтяных цен будет зависеть от ситуации с коронавирусом со стороны потребления и от производства сырья в Ливии со стороны добычи, считает Игорь Юшков. По его словам, стоимость барреля марки Brent до конца года останется в диапазоне $38-44.