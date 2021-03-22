В России могут подорожать одежда и обувь

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Одежда и обувь в России могут подорожать уже к летнему сезону. Об этом предупредили сразу несколько fashion-ретейлеров, сославшись на повышение закупочных цен.

Одна из причин — рост стоимости материалов: с начала года только стоимость хлопка выросла на 30–35%, это данные Минпромторга. Кроме того, у продавцов стали больше издержки на логистику и расходы на увеличение фонда оплаты труда, пишет «Коммерсант».

Чтобы удержаться на плаву, торговые чети намерены постепенно индексировать цены. Поэтому рост цен может оказаться не резким. Основной объём летней одежды производители шили ещё прошлой осенью. Кроме того, сейчас производители распродают прошлогодние коллекции, которые не были куплены во время ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса.

Чтобы не потерять покупателей, участники рынка, особенно в массовом сегменте, будут повышать цены плавно, закупая более дешёвые и простые товары, а также сокращая расходы на развитие. Тем не менее, в предстоящий осенне-зимний сезон рост цен особенно будет заметен.

В этой связи эксперты напомнили о кризисе 2014 года, когда крупные бренды повысили расценки сразу на 30%. Однако тогда это привело к резкому падению оборотов. Возвращать клиентов пришлось очень долго. Сейчас, уверены эксперты, fashion-ретейлеры всеми силами постараются этого избежать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году россияне стали серьёзно экономить на одежде. Люди чаще обращались в магазины, в том числе онлайн, но выбирали более бюджетные бренды