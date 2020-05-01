Украина ввела спецпошлины в размере 65% на импорт угля из России

https://static.news.ru/photo/b616d054-8b55-11ea-ae34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Украине ввели специальные пошлины в размере 65% на импорт угля из России. Сообщается, что меры были приняты для «защиты внутреннего рынка».

В процессе работы над документом мы столкнулись с необходимостью разграничить уголь, добываемый на Украине, и уголь, который мы вынуждены импортировать. Поэтому достаточно долго постановление <...> было на доработке. Однако мы смогли выработать механизм, который <...> устанавливает 65-процентную пошлину на импорт того типа угля, которым Украина способна самостоятельно обеспечить свой рынок, — привели слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгала в агентстве.

Отмечается, что пошлины не затронут антрацит, уголь для металлургии и для производства электроэнергии и тепла.

Тем не менее украинские эксперты полагают, что правительство Украины ввело пошлины на импорт российского угля, чтобы помочь украинским олигархам, а не жителям страны.

На Украине остановились ряд шахт ДТЭК в связи с тем, что упала цена на нефть, соответственно, на уголь. А при этом себестоимость добычи угля на Украине очень высокая. Теперь украинский уголь не нужен ни в ЕС, ни у нас, его никто не покупает. Поэтому чтоб помочь украинским олигархам, в том числе Ахметову, власти ввели эти спецпошлины, чтобы не поставлять уголь из России, — привели слова экономического эксперта Александра Охрименко в РИА Новости.

Он добавил, что поставки угля из России полностью прекратятся из-за высокой стоимости в связи с введением пошлин. Такую же информацию подтвердил и другой эксперт.

Да, поставки угля из России прекратятся. Ахметов запустит свои шахты. Но это отразится в платёжках за коммунальные услуги, украинцам придётся платить больше, — процитировали эксперта Богдана Олещука в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Украины задержала блокировавших железнодорожные вагоны с «российским» углём во Львовской области. Отмечается, что во время спецоперации пострадали восемь силовиков. По информации профсоюза горняков, вагоны блокировали участники военных действий в Донбассе, так как они против импорта угля из России.