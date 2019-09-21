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Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников, которые блокировали железнодорожные вагоны с «российским» углём во Львовской области.

В пресс-службе полиции сообщили, что во время спецоперации пострадали восемь силовиков. Один из них, 38-летний старший сержант, доставлен в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В профсоюзе горняков отметили, что вагоны блокировали участники военных действий в Донбассе, так как они выступают против импорта угля из России.

Ранее News.ru писал о том, что расходы Украины на закупку угля в 2019 году составили $1,27 млрд. Более половины этой суммы ушло на оплату угля из России. Эти данные обнародовала Государственная фискальная служба страны. Согласно её информации, за аналогичный период в 2018 году Украина потратила на 1,3% меньше. Кроме РФ главными продавцами угля для неё являются США и Казахстан. Всего за пять месяцев этого года Украина закупила 9,1 млн тонн угля.