https://static.news.ru/photo/cc9856be-72eb-11e9-9069-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mchs__russia

Ущерб от чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории России с начала 2019 года, подсчитали в МЧС.

По словам замглавы ведомства Николая Гречушкина, за девять месяцев спасатели совершили более 1,4 млн выездов на ликвидацию ЧС. Общий размер ущерба превысил 45 млрд рублей. примерно пятая часть этой суммы приходится на долю лесных пожаров.

Замминистра также привёл данные статистики по жертвам ЧС. По его словам, за указанные период на пожарах и во время чрезвычайных ситуаций погибли около шести тысяч человек, включая 260 детей, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в МЧС отметили сокращение числа случаев гибели несовершеннолетних в результате пожаров. По словам замглавы ведомства Игоря Кобзева, по сравнению с 2018 годом, этот показатель снизился на 5%.