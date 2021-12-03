Росстат отметил снижение уровня бедности из расчёта её новых границ

Росстат отметил снижение уровня бедности в III квартале текущего года, по-новому рассчитав показатели дохода населения. За чертой бедности в указанный период находились 16 млн россиян — это на 2,8 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчёте ведомства.

Новое понятие — «границы бедности» было введено правительством в конце ноября. Исходя из этой новой черты, статистический уровень бедности в III квартале составил 11%. Граница бедности за указанный период рассчитана на отметке 11 970 рублей для всего населения.

По итогам девяти месяцев текущего года доля малоимущих определена на уровне 12,1%, так как в первых двух кварталах была выше, чем в третьем, что соответствует обычным сезонным вариациям. Снижение количества малообеспеченных людей связано с ростом доходов населения. В номинальном выражении в III квартале они выросли на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в реальном — на 8,1%.

Рост доходов объясняется ростом зарплат и занятости, а также увеличением социальных выплат. Доля социальных выплат в структуре доходов населения выросла с 22,1% до 23,2%, или порядка 700 млрд рублей за год. Это касается единоразовых выплат на детей к школе и пенсионерам в III квартале.

Система расчёта бедности и прожиточного минимума была реформирована с 2021 года. До этого уровень бедности определялся как доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, сам же он рассчитывался ежеквартально на основе стоимости потребительской корзины.

Сейчас правительство решило перейти с абсолютной черты бедности на относительную, для чего прожиточный минимум стали считать только раз в год как 44,2% значения медианы от среднедушевого дохода. Данные были скорректированы с данными за предыдущие годы, чтобы следить за ходом выполнения национальной цели по снижению уровня бедности в два раза к 2030 году.

Ранее эксперты Института социальной политики ВШЭ предложили новую методику расчёта бедности. Они предложили ввести понятие «якорная бедность», которое позволит скорректировать потребительский стандарт, лежащий в основе прожиточного минимума.