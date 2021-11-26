В России предложили новый способ расчёта бедности

Объективно оценить благосостояние граждан РФ властям позволит расчёт уровня «якорной бедности». Его показатели не зависят от изменения методик. Об этом говорится в докладе о социальном самочувствии населения за три квартала текущего года, подготовленном экспертами Института социальной политики ВШЭ. Данные из доклада приводит РИА Новости.

Как отмечают авторы доклада, с 2021 года изменилась методика, по которой Росстат рассчитывает уровень прожиточного минимума и уровень бедности. Это привело к сложностям в оценке достижения цели по сокращению бедности в РФ в два раза к 2030 году по сравнению с 2017 годом.

Достижение данной цели предполагает использование единого методологического подхода к измерению бедности, — отмечают эксперты.

Преодолеть барьер можно при введении понятия «якорная бедность». В этом случае потребительский стандарт, лежащий в основе определения прожиточного минимума, «ставится на якорь» и его стоимость ежегодно индексируется на индекс потребительских цен.

Авторы доклада отмечают, что сейчас публикуемые Росстатом оценки вызывают ряд вопросов. Так, во II квартале 2021 года бедные в РФ составляли 12,1% общей численности населения, что ниже, чем за аналогичный период 2019-го —12,9%. Эксперты отмечают, что позитивная динамика была обусловлена главным образом социальными выплатами, компенсировавшими бедным слоям населения финансовые потери из-за пандемии коронавируса и буквально позволившие им статистически выйти из категории «бедные».

В первом полугодии 2021-го доля бедного населения в России составляла 13,1%, год назад — 13,2%, а в 2019 году — 13,5%.

Также увеличилась дифференциация доходов, отмечают эксперты. Так, в первом полугодии 2021 года 29,5% общего объёма денежных доходов приходилось на долю 10% наиболее обеспеченного населения страны, на долю 10% наименее обеспеченных приходилось 2,1% общего объёма доходов. В первом полугодии 2020 года эти показатели составляли 28,9 и 2,2% соответственно.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило правила определения «границ бедности» и показателя «уровень бедности». Базовые границы бедности по России устанавливаются на уровне величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, установленным за IV квартал 2020 года.