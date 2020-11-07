Россиян обяжут добровольно копить себе на пенсию

https://static.news.ru/photo/70b0fad6-223a-11eb-8bda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Законопроект о реформировании системы накопительной пенсии поступит на рассмотрение в Госдуму в начале следующего года. Он предполагает, что копить себе на старость россияне будут в добровольном порядке.

Идея реформирования накопительной части пенсии принадлежит замглавы Минтруда Андрею Пудову. Он сообщил, что переход на добровольную систему затронет интересы 7,9 млн человек, пишет «Парламентская газета».

Инициатива находится на межведомственном голосовании. Задача заключается в том, чтобы достигнуть консенсуса по этому вопросу.

Депутаты придерживаются мнения, что накопительная пенсия должна быть не внутри пенсионной системы, а «либо добровольной, либо корпоративной». Тем более что с 2014 года в стране действует «заморозка» накопительной части пенсий — деньги на счета людей не поступают.

В ближайшее время Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, продлевающий эти правила до 2023 года включительно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пенсионный фонд России (ПФР) планирует рост пенсий в 2021–2023 годах. Уже в ближайший год пенсии увеличатся на несколько процентов. Пенсии станут индексировать на процент, который больше ожидаемой инфляции в РФ.