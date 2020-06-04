Россия потеряла за неделю $1,4 млрд международных резервов

https://static.news.ru/photo/64e42088-a667-11ea-8e8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международные резервы РФ, по информации на 29 мая 2020 года, сократились по сравнению с 22 мая на 0,2% — на $1,4 млрд. Показатель составил $563,9 млрд, сообщает Банк России.

В регуляторе отметили , что снижение происходит из-за «отрицательной переоценки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке».

Кроме того, ведомство впервые официально зарегистрировало краудфандинговую компанию. До 1 июля все действующие операторы таких платформ должны попасть в реестр, иначе их деятельность будет считаться незаконной.

Граждане страны без статуса квалифицированного инвестора могут привлекать через такие платформы не более 600 тысяч рублей в год. Для юридических лиц эта планка значительно выше — до 1 млрд рублей в год.

В настоящее время в России работают около 30 краудфандинговых платформ.