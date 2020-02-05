Подорожание услуги быстрой зарядки электромобилей в Европе, произошедшее в феврале, может привести к серьёзному падению объёма продаж экоавто. Однако, по мнению экспертов, эта ситуация будет способствовать повышению интереса к российскому газу на европейском рынке, который может использоваться при работе двигателей внутреннего сгорания (ДВС), выяснил NEWS.ru.

Немецкий автопром обложил налогом конкурентов

Одна из крупнейших в Европе сетей зарядных станций для электрокаров Ionity (долю в ней имеют BMW Group, Mercedes-Benz AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group) 1 февраля существенно увеличила тарифы на свои услуги. Ранее владельцы eco-friendly машин платили за её посещение в среднем всего лишь €8, а теперь будут отдавать за каждый кВтч €0,79.

В сообщении о пересмотре тарифных сеток гендиректор Ionity Майкл Хайеш отметил, что на континенте нужна единая бесперебойная высокоскоростная электросвязь на большие расстояния. Он считает новый тариф более прозрачным, а обладатели экомобилей Audi, Mercedes, BMW, Porsche и Volkswagen при заключении спецконтракта могут рассчитывать на снижение цены от €0,3 до €0,35 за кВтч.

В Европе уже подсчитали, что стоимость полной зарядки машины мощностью 54 кВтч обойдётся в €42,6, мощностью в 60 кВтч — в €47,4, а 100 кВтч — в €79. В частности, владельцам Renault Zoe с потреблением 23 кВтч придётся отдать €18 по сравнению с бензиновой Renault Clio (расход семь литров на 100 км) — €12, чтобы проехать ту же дистанцию.

Ionity была основана в Мюнхене в 2017 году и насчитывает более 200 электрозаправок (СЗЭ) в 20 странах мира. В текущем году компания планирует увеличить число станций до 400. Сеть активно расширяется в Шотландии, Италии и Испании.

Публикация о новых тарифах вызвала волну негодования в Норвегии — государстве с самой большой долей экокаров на дорогах. Пользователи соцсетей назвали тарифы грабительскими, а местная ассоциация Norsk Elbilforenig заявила, что подорожание сделает посещение АЗС дешевле заезда на СЗЭ. Глава организации Кристина Бу высказалась по поводу политики «немецкого автопрома», отметив, что общая тарифная ставка в ЕС бессмысленна и направлена на финансирование зарядки в других странах континента.

Tesla Supercharger Jens Wolf/dpa/Global Look Press

Любопытно, что корпорация Tesla также повысила цену на данную услугу для своих электрокаров на 33%, но после критики со стороны автовладельцев рост стоимости составил 23%. По словам экспертов, ничего удивительного в этом нет: Илон Маск намерен сделать свою компанию прибыльной, несмотря на обещание бесплатных зарядок на станциях Supercharger.

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Подорожание на СЗЭ вполне предсказуемо, считают в агентстве «Автостат Инфо»: компаниям, которые заняты установкой таких сетей, нужно компенсировать расходы, а правительствам — льготы на «раскручивание» электрокаров в прежние годы. США и Китай субсидировали 25-35% от продажной стоимости экологичных машин, Норвегия — 50%. Впрочем, власти КНР и Германии уже планируют отказаться от данных мер поддержки.

По словам эксперта «Автостат Инфо» Александра Климнова, подорожание СЗЭ именно в Европе связано с ростом рынка электромобилей в регионе в 2019 году. Теперь нужно ждать реакции и от конкурентов Ionity, и от потребителей: резкое увеличение цен может привести к охлаждению интереса к экомобилям, тем более на фоне снижения стоимости нефти. Но это вряд ли изменит планы крупнейших автопроизводителей ЕС по отказу от ДВС, замечает Климнов.

Между тем автоконцерны испытывают огромный интерес к рынку электрокаров. В конце ноября 2019 года BMW вместе с крупнейшим производителем внедорожников и пикапов из Поднебесной Great Wall Motor сообщала о планах постройки завода таких авто в Чжанцзягане с объёмом выпуска 160 тысяч машин в год. Volkswagen готовится открыть сразу два завода — в Антинге и Фошане, с конвейеров которых ежегодно будут выезжать по 600 тысяч легковушек. Плюс ещё 330 тысяч подобных автомобилей решили собирать в Германии в Цвикау. Главный конкурент немецкого гиганта — Tesla во Фримонте выпускает 500 тысяч транспортных средств и тоже намерен запустить площадку на 250 тысяч авто в Шанхае.

В начале января 2020 года Mercedes-Benz вместе с китайской Geely договорились о выпуске экомобилей премиум класса под маркой Smart. А итальяно-американский Fiat Chrysler и тайваньский Hon Hai Precision Industry (Foxconn Technology Group) готовы собирать в КНР бренд нового поколения.

Продажи электрокаров часто связывают с ценой на бензин. Если новый тариф Ionity сделает бензин дешевле, он будет способствовать замедлению темпов перехода транспорта в ЕС на электротягу. Впрочем, до реальной конкуренции с машинами с ДВС на континенте пока далеко. По оценкам специалистов, чтобы отказаться от бензиновых двигателей, Европе придётся существенно увеличить мощности и объёмы электрогенерации. И пока не ясно, как Германия будет замещать свой парк в 45 млн легковушек при отказе от атомной энергетики и угля.

Если продажи электромобилей в Европе всё же начнут пробуксовывать, российский газ может быть дополнительно востребован именно в качестве моторного топлива. С другой стороны, производство более дорогого электричества станет выгодным и при использовании дорогого американского сжиженного газа. Так что ветер может дуть и с этой стороны. Александр Климнов эксперт «Автостат Инфо» эксперт «Автостат Инфо»

Впрочем, об альтернативе электрозаправкам можно будет судить после эффекта от изменения тарифов Ionity в первом и втором кварталах. Средняя цена на газ (LPG) по Европе составляет €0,62 за 1 кубометр. Голубое топливо дешевле бензина и дизеля и традиционно позиционируется как антикризисный вариант. В среднем за квартал в Европе продаётся около 20 тысяч авто с агрегатами, которые работают на сжатом природном газе (метане), а на пропан-бутановой смеси — 25 тысяч. Всего же парк таких транспортных средств насчитывает порядка 23 млн машин, а в 2021 году достигнет 30 млн.

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Между тем в компании «НЭО Центр» считают фактор влияния Ionity на рынок топлива минимальным.

Теоретически, если примеру Ionity последуют и другие игроки, может увеличиться спрос на традиционные авто и, соответственно, на традиционное топливо (дизель и бензин). Однако, учитывая, что электрификация транспорта — это устоявшийся долгосрочный тренд в Европе, а также принимая во внимание увеличение объёмов производства энергии из возобновляемых источников, повышение инвестиций в инфраструктуру зарядки EV (электромобиля. — NEWS.ru), льготы для владельцев EV, темпы роста рынка электромобилей будут превышать темпы роста рынка авто с ДВС. Дмитрий Распопов старший консультант практики «Стратегическое консультирование» компании «НЭО Центр» старший консультант практики «Стратегическое консультирование» компании «НЭО Центр»

Эксперт считает, что, вероятнее всего, данное повышение стоимости не окажет значительного влияния на увеличение поставок российской продукции. Автовладельцы, для которых подорожание окажется неприемлемым, будут подзаряжаться на других станциях или возле дома и офиса, указал Распопов.