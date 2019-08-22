https://static.news.ru/photo/9cbb3a70-c4b6-11e9-9595-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Вице-президент «Роснефти» Отабек Каримов заявил, что Полностью оценить ущерб от инцидента с трубопроводом «Дружба» пока нельзя. Это связано с тем, что ещё не реализована загрязненная нефть, отгруженная в танкеры в Усть-Луге.

Те танкера, в которые попала загрязненная нефть и которая находится у наших контрагентов: большая часть из них до сих пор не реализована и не представлена, — сказал Каримов ходе телефонной конференции компании.

Каримов уточнил, что из Усть-Луги компанией всего было отгружено восемь танкеров с загрязнённой нефтью.Также он сообщил, что другими факторами служат сокращение добычи нефти и недопоставка на нефтеперерабатывающие заводы в Германии.

Трубопровод «Дружба» служит для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района, его северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии.

19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения. 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья.

Компании «Транснефть» и «Роснефть» обвинили в случившемся друг друга, писал News.ru.