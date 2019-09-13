https://static.news.ru/photo/1393d06c-d556-11e9-bd31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL учтут во время контактов с Украиной и Еврокомиссией (ЕК) по вопросам транзита газа. Новый раунд переговоров пройдёт 19 сентября текущего года, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Вердикт инстанции затрагивает энергоснабжение европейских государств в целом. Чиновник добавил, что юристы министерства изучают документ по магистрали OPAL и позже дадут комментарии.

Я напомню, что это решение было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией «Газпром», и это решение было юридически выверено, согласовано с юридическими службами Еврокомиссии. Поэтому нам тоже необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами и самой Еврокомиссии, — цитирует политика телеканал « Россия 24 ».

Европейский суд юстиции аннулировал решение ЕК от 2016 года по использованию компанией «Газпром» газопровода OPAL, соединяющего «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Российской стороне запретили запускать нитку на полную мощность.

Москва несколько лет могла использовать только 50% мощностей трубопровода — около 18 млрд куб. м в год. В 2016 году «Газпрому» разрешили участвовать в аукционах ещё на 40%, учитывая, что российская компания является единственным поставщиком голубого топлива в «Северный поток».

Однако в конце 2016 года это решение обжаловала Польша. По мнению Варшавы, оно противоречит принципу диверсификации поставок и создаёт угрозу их нарушения или прекращения, так как газ идёт через Украину.

Нынешнее решение суда, по мнению польской стороны, закончит монополию «Газпрома» в Европе.

Ранее News.ru писал, что поставки европейского газа на Украину побили исторический рекорд и достигли отметки в 69,1 млн кубов в сутки. Добиться подобного результата Киев смог за счёт планового увеличения мощности польского маршрута с 4,3 млн до 6,443 млн куб. м с одновременной максимальной эксплуатацией направлений Словакии и Венгрии.