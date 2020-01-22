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Президент РФ Владимир Путин заявил, что выплаты пособий на первого ребёнка производятся своевременно, но в некоторых регионах могут быть сбои.

Что касается выплат, то я не знаю ни одного примера задержки перечисления денег из Минфина, из федерального бюджета. Это просто сбой на региональном уровне, — сказал президент. Он также подчеркнул,...