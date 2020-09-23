Олег Тиньков рассказал о возможной продаже своего банка «Яндексу»

https://static.news.ru/photo/faf492e8-fd8c-11ea-a6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков прокомментировал информацию о продаже кредитной организации «Яндексу». Он напомнил, что сделка ещё не состоялась.

По его словам, планируемую операцию следует считать не продажей, а слиянием.

Я безмерно уважаю «Яндекс», мы две лучшие ИТ-компании страны, и там может быть куча синергий, — написал он в Instagram.

Бизнесмен отметил, что сам он останется в компании, однако теперь это не главное дело его жизни.

Но на сегодня у меня главный проект — выжить, — заключил он.

В октябре 2019 года врачи диагностировали у Тинькова острую лейкемию. Публичное заявление об этом он сделал полгода спустя, в марте 2020-го, заявив, что основным приоритетом в его жизни является здоровье. Тогда предприниматель объявил об уходе с поста главы совета директоров Тинькофф Банка. В июле бизнесмен перенёс операцию по пересадке костного мозга, которую ему провели в Великобритании.

Как писал NEWS.ru, депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф Банк, во время торгов на МосБирже 23 сентября 2020 года обновили исторический рекорд, прибавив свыше 12%. Ценные бумаги «Яндекса» взлетели более чем на 8%, что является максимальным результатом с 8 сентября. Это произошло после сообщений о покупке «Яндексом» TCS.