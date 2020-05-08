Около 1,4 млн россиян обратились в банки за кредитными каникулами

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Российская Федерация будет экспортировать аппараты искусственной вентиляции лёгких после обеспечения поставок для внутренних нужд. Об этом заявил глава Минпромторга страны Денис Мантуров, выступая на Уральском приборостроительном заводе.

Как только будут обеспечены поставки для внутреннего использования в России, начнём отгрузки по тем заявкам, которые есть у коллег из-за рубежа, — цитирует ТАСС руководителя ведомства. По его словам, в...