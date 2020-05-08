Около 1,4 млн россиян обратились в банки за кредитными каникулами

https://static.news.ru/photo/e9bc3fd8-9141-11ea-b362-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Число заявок от граждан на реструктуризацию кредитов на фоне пандемии коронавируса достигло 1,4 миллиона, что почти на 400 тысяч больше, чем по состоянию на 22 апреля. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
Граждане подали 1,4 миллиона заявок на реструктуризацию. Прирост с 22 апреля составил примерно 400 тысяч. Самый высокий уровень одобрения заявок на кредитные каникулы — по ипотеке, он составляет 80%. Ниже всего процент одобрения по автокредитам — около 20%, — цитирует ТАСС Набиуллину.
Ранее глава регулятора заявила, что основной причиной отказов в предоставлении кредитных каникул со стороны банков стало несоответствие заявок критериям программы. Например, часто заявители имеют долг, превышающий установленные параметры.
Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах 3 апреля. Согласно документу, заёмщики могут обратиться к кредитору с требованием предоставить отсрочку по платежам на шесть месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.