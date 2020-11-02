Официальные курсы евро и доллара выросли более чем на рубль

https://static.news.ru/photo/d61647da-1cfb-11eb-820b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Установленный Банком России официальный курс евро к рублю 2 ноября составил 93,757 рубля.

Согласно данным Центробанка, за день европейская валюта подорожала на 1,13 рубля. Курс доллара 2 ноября составил 80,5749 рубля, увеличившись на 1,24 рубля. Рассчитанная в соответствии с официальными курсами бивалютная корзина ($0,55 и €0,45) выросла на 1,19 рубля, достигнув 86,5068 рубля.

2 ноября в ходе торгов на Московской Бирже курс евро впервые с 2014 года поднимался выше 94 рублей. Европейская валюта начала стремительно расти перед закрытием предыдущей сессии. Индекс МосБиржи на открытии торгов опустился на 0,35%, а индекс РТС — на 0,42%.

Как писал NEWS.ru, глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал укрепление российской национальной валюты в ближайшем будущем. По словам Грефа, если геополитические факторы и ситуация с пандемией коронавируса стабилизируются, то российская валюта может укрепиться уже до конца 2020 года.