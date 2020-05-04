Нефть дешевеет из-за угрозы торговой войны между США и КНР

https://static.news.ru/photo/3de5ce30-8e09-11ea-a672-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Цены на нефть продолжают значительно снижаться 4 мая на фоне информации, что Соединённые Штаты пригрозили Китаю повышением пошлин в качестве одной из мер привлечения к ответственности за сокрытие информации о коронавирусе.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на бирже ICE Futures к 13:51 по московскому времени составляет $25,68 за баррель, что на $0,76 ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи снизился в цене на $1,28 — до $18,50 за баррель, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает повышение пошлин на товары из Китая как «наказание» КНР и компенсацию за распространение коронавирусной инфекции по миру. Государственный секретарь Майкл Помпео добавил, что некоторые американские штаты подали иски против Китая за распространение коронавируса.

Ранее австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании) написала, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

9 апреля администрация президента США дала поручение разведывательным службам изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о коронавирусе нового типа. Спецслужбам поручено ещё раз изучить собранную с начала вспышки инфекции информацию, включая перехваты связи, различные донесения, спутниковые изображения и прочие разведданные. В частности, они должны узнать, какой информацией насчёт двух исследовательских лабораторий в городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса, располагала ВОЗ, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10 581 за последние сутки), 18 095 человек выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.