Минтранс хочет запретить импорт в РФ украинских железнодорожных колёс

Российское Министерство транспорта предложило запретить импорт на территорию страны железнодорожных колёс украинского производства.
По словам источника на вагоноремонтном рынке, ведомство выступила с этой инициативой несмотря на действие антидемпинговой пошлины на данный товар.
Он также отметил, что в настоящее время стоимость железнодорожного колеса находится на уровне 55 тысяч рублей, что примерно в два раза выше цены, которая действовала до начала дефицита на рынке. Источник добавил, что сейчас предложение Минтранса находится на стадии обсуждения,
Как писал NEWS.ru, ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и металлургическое лобби «Русская сталь» направили письмо председателю комиссии ЕЭК Михаилу Мясниковичу, в котором попросили не списывать тысячи промышленных локомотивов, работающих на путях предприятий.
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