Минтранс хочет запретить импорт в РФ украинских железнодорожных колёс

https://static.news.ru/photo/b5845746-079d-11eb-9bef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское Министерство транспорта предложило запретить импорт на территорию страны железнодорожных колёс украинского производства.

По словам источника на вагоноремонтном рынке, ведомство выступила с этой инициативой несмотря на действие антидемпинговой пошлины на данный товар.

Он также отметил, что в настоящее время стоимость железнодорожного колеса находится на уровне 55 тысяч рублей, что примерно в два раза выше цены, которая действовала до начала дефицита на рынке. Источник добавил, что сейчас предложение Минтранса находится на стадии обсуждения, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и металлургическое лобби «Русская сталь» направили письмо председателю комиссии ЕЭК Михаилу Мясниковичу, в котором попросили не списывать тысячи промышленных локомотивов, работающих на путях предприятий.