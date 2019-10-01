https://static.news.ru/photo/050c46ae-e41b-11e9-bd4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Граждане, которые провели в России более 90 дней в году, автоматически будут считаться налоговыми резидентами. Если в стране было проведено менее трёх месяцев, гражданин будет считаться налоговым резидентом при наличии в стране недвижимости, бизнеса и личных контактов.

На сегодняшний день для того, чтобы «утратить налоговую связь» с РФ, необходимо провести менее 183 дней на территории государства.

Проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики», рассчитанный на ближайшие три года, внёс в Госдуму Минфин, сообщает РБК.

Как ранее писал News.ru, суммарный объём поступления налогов и сборов от организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах по итогам первого полугодия 2019 года составил 3,2 млрд рублей.