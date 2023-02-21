Льготы, налоги, МРОТ: что сказал Путин в обращении про экономику NEWS.ru собрал самые важные заявления президента России Владимира Путина, которые он сделал в экономическом блоке послания Федеральному собранию

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе

Страна выдержала первый год санкций, и бюджет даже готов немного расширить льготные программы. Это главный экономический месседж послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. О сложных цифрах просто и по порядку расскажет NEWS.ru.

Положение экономики

ВВП России по итогам 2022 года снизился на 2,1%, хотя некоторые экономисты предрекали обвал до 20%, напомнил Путин. Одним из способов защиты экономики президент назвал сумму в более 1 трлн руб., выделенную ранее на ее на поддержку. При этом государству помогли не печатные станки, а реальные доходы бюджета, заметил Путин.

Тут стоит напомнить, что в ожидании дефицита нефти и газа западные страны в прошлом году увеличивали поставки из России, что, безусловно, поддержало страну в первый год санкций. Однако уже в январе дефицит бюджета составил 1,8 трлн руб. на фоне декабрьского отказа Евросоюза от российской нефти.

Как сказал президент, инфляция в России в II квартале года может приблизиться к 4%. Доля рубля в международных расчетах РФ по сравнению с декабрем 2021 года удвоилась, добавил он. Путин заверил, что Россия, несмотря на развитие оборонного комплекса, не будет повторять ошибки прошлого и выпускать «пушки вместо масла». При этом часть отраслей экономики в прошлом году не только не сократили, но и нарастили производство — двойной рост показало сельское хозяйство.

РФ также будет расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры, сказал президент. Кроме того, Россия будет уделять особое внимание развитию транспортного коридора «Север — Юг» для торговли с Индией, Ираном, Пакистаном.

Рынок труда и перспективы для молодежи

Рынок труда в России стал более комфортным, чем ранее, безработица на минимуме — ниже, чем до пандемии, добавил президент. Отметим, что подобные тенденции и правда имеют место, однако часть проблем с безработицей была решена с помощью мобилизации — многих действующих работников призвали, а кто-то эмигрировал. Как результат — освободилось большое количество рабочих мест.

Тем не менее в РФ нужно за ближайшие пять лет подготовить 1 млн специалистов рабочих профессий для разных отраслей. Также нужно вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах, срок обучения по которой составит четыре — шесть лет. Но уже обучающиеся студенты смогут продолжать ходить на занятия и сдавать экзамены по действующим программам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решения для бизнеса

Раз безработица минимальна, значит, у людей есть деньги, поэтому в этом году Владимир Путин ожидает солидного роста внутреннего спроса. И чтобы его удовлетворить, российский бизнес должен занять ниши ушедших западных компаний.

Для поддержки российских предпринимателей президент также предложил расширить налоговые льготы на покупку российского высокотехнологического оборудования. Но самое главное, чего давно ждут многие эксперты, — Владимир Путин выступил за декриминализацию ряда норм УК РФ по экономическим составам преступлений.

Кроме того, президент попросил правительство РФ и парламент о новых мерах, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. По словам Путина, бизнес в ключевых секторах экономики должен действовать в рамках российской юрисдикции.

Льготы для россиян

Во-первых, президент предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников оборонных предприятий.

Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья, — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что в первую очередь такое жилье должно появиться в городах, которые являются значимыми оборонными, индустриальными и научно-исследовательскими центрами.

Также Владимир Путин коснулся традиционной темы поддержки семей с детьми, отметив, что в последние годы она выросла в разы. Он добавил: материнский капитал в новых регионах РФ нужно предоставлять семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года.

Напомним — такое же решение мы приняли в свое время для Крыма и Севастополя, — заявил Путин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, необходимо более активно использовать налоговые послабления для семей с детьми, добавил президент. Одна из его инициатив — увеличить образовательный налоговый вычет на детей с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а вычет за лечение — со 120 тыс. до 150 тыс. рублей. Путин подчеркнул: налоговые вычеты должны предоставляться быстро и проактивно.

Также президент предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5%, до 19 242 руб. Путин заверил, что страна продолжит реализацию масштабных программ, цель которых — повысить благосостояние российских семей.