Курс доллара снизился на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/913c4546-d6ed-11ea-86ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская валюта начала торговую сессию на Московской Бирже снижением на 0,48%, до 73,21 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Евро тоже пошёл вниз и потерял 0,07%, достигнув отметки в 86,7 рубля.

Индекс МосБиржи с открытия торгов растёт на 0,47%, индекс РТС — на 0,44%.

При этом эксперты считают, что деньги в валюту сейчас вкладывать не стоит. По мнению президента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александра Ходачека, в ближайшее время соотношение рубля, евро и доллара останется в текущих диапазонах, но к концу года курсы валют могут вернуться к мартовским значениям.

Он также отметил, что увеличение стоимости доллара и евро не особо влияет на интересы россиян, так как большинство не имеет накоплений и меньше одного процента граждан «делают попытки выезда за границу».

Как писал NEWS.ru, цена на золото в Японии 5 августа 2020 года вновь обновила рекордный уровень.