Кудрин спрогнозировал падение ВВП России на 4-5%

https://static.news.ru/photo/35cc399c-0702-11eb-9bf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что по итогам 2020 года ВВП страны снизится немного сильнее актуального макропрогноза — в пределах 4-5%.

По его словам, текущие прогнозы не учитывают второй волны коронавируса, которая, как он считает, уже началась. Она также может ударить и по прогнозу на 2021 год, который в настоящее время предусматривает восстановительный рост ВВП на 3,3%.

Понятно, что нам тогда придётся в начале года корректировать прогноз и на 2021 год, потому что, наверное, зима и первый квартал будут сложными по-прежнему для экономического роста, и показатели роста на следующий год тоже могут быть скорректированы, — сообщил он во время слушаний по проекту бюджета в Совфеде.

Кудрина напомнил, что в период с 2013 года по 2019 год среднегодовой темп роста ВВП составлял меньше 1% и ожидания серьёзных темпов роста данного показателя в 2022-2023 годы являются оптимистичными. Он уточнил, что в настоящее время Россия находится в историческом периоде очень низких темпов роста, передаёт ТАСС.

Ранее, на заседании кабмина был одобрен проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Как писал NEWS.ru, согласно пояснениям к проекту бюджета, в 2021 году государственный долг России вырастет до 20,8% ВВП и увеличится до 21,3% ВВП к 2023 году.