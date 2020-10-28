Кредитные каникулы в России могут стать постоянными

https://static.news.ru/photo/9c96655e-1967-11eb-8053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЦБ России рассмотрит инициативу сделать механизм кредитных каникул постоянным, заявили участники заседания экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при регуляторе. В Госдуме также готовы к одобрению этой идеи при условии определения параметров.

О предполагаемой новелле по кредитным каникулам в России «Известиям» рассказали сами участники заседания в ЦБ, а готовность Госдумы рассмотреть эту идею подтвердил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева пояснила идею с «постоянными» кредитными каникулами. По её словам, речь не идёт о том, чтобы каникулы были вечными. Предполагается, что в законодательстве может быть закреплён соответствующий режим, который будет легко включаться в случае необходимости, для этого не нужно будет личной инициативы президента России Владимира Путина или длительного принятия условий депутатами.

Механизм должен быть продуман, закреплён законом, как и в случае с ипотечными каникулами, — заявил в этой связи директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков мотивировал готовность депутатов к рассмотрению постоянных кредитных каникул тем, что мера будет отвечать чаяниям граждан, которые хотели бы чувствовать себя защищёнными в условиях сохраняющихся рисков в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщал NEWS.ru ранее, ЦБ России выпустил прогноз, в котором оценил эффективность кредитных каникул из-за COVID-19 в России. По оценкам регулятора, доля тех, кто после отсрочки продолжит нормально платить по кредиту, составит порядка 80%.