https://static.news.ru/photo/8ebb421c-bdbd-11e9-8fa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов предложил использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию проектов по благоустройству городов.

В ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым Шувалов отметил, что ВЭБ уже прорабатывает эти проекты с Минфином, а также компаниями «Трансмашхолдинг» и «Синара».

По словам Шувалова, ВЭБ выбрал сотню городов, в которых будет заниматься развитием инфраструктуры. В настоящее время изучаются 109 проектов, касающихся 45 городов. Они предусматривают создание современного жилищного фонда, обновление общественного транспорта, преобразование сервиса.

Медведев, в свою очередь, порекомендовал подключить к обсуждению проектов Минстрой, в компетенции которого находится градостроительная политика, сообщается на сайте кабмина.

Ранее News.ru писал, что объём средств ФНБ сократился в июне на 1,6%, с 3,822 трлн до 3,762 трлн рублей. Глава Минфина Антон Силуанов призвал аккуратно подходить к тратам запасов фонда.