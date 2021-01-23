Сокращение производства картофеля взвинтит цены в магазинах

В Картофельном союзе выдвинули предложение магазинам торговых сетей ввести в стандартный ассортимент картошку так называемого экономкласса — корнеплоды калибром от 35 до 55 мм, упакованные при этом в привычную для всех сетку по 2,5, 3 и 5 кг. Такая продукция для рядового потребителя станет дешевле почти на 20%. Включение в ассортиментную матрицу торговых сетей качественного картофеля малого размера позволит расширить предложение для потребителей, увеличить сбыт продукции сельхозтоваропроизводителей, сократить их издержки, а также сдержать цены, проинформировали NEWS.ru в Картофельном союзе. В ФАС России предложения Союза пока не поступали. При поступлении документ будет рассмотрен и дана «антимонопольная» оценка подобной инициативе, заявили нашему порталу в ведомстве. В Минпромторге и Минэке не смогли оперативно прокомментировать нашему изданию данное предложение Картофельного союза.

По мнению Минсельхоза России, включение в ассортимент торговых сетей картофеля калибра 35–55 мм позволит увеличить сбыт продукции сельхозтоваропроизводителей, сократить их издержки, а также расширить предложение по данной категории продукции для потребителей. Министерство со своей стороны обратилось в Минпромторг России с просьбой поддержать данную инициативу.

Урожай картофеля в России в прошлом году составил 19,577 млн тонн, что с учётом импортных поставок позволит удовлетворить внутренние потребности страны, — успокоили NEWS.ru в ведомстве.

Как объяснил председатель Картофельного союза Сергей Лупехин, картошка калибра 35–55 мм не уступает по качественным характеристикам более крупной.

Она весьма востребована, например, для запекания, что является наиболее здоровым способом приготовления и потребления. При этом, чтобы ввести её в ассортимент, по требованию сетей мы готовы идти на дополнительные издержки — для того чтобы исключить пересортицу, картофель будет мелко расфасован по 2,5–3 кг в сетке. Хочу отметить, что это оптимальная упаковка для потребителя, которая позволяет оценить качество и свежесть продукции. Сергей Лупехин председатель Картофельного союза председатель Картофельного союза

Директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко отметил, что торговые сети формируют ассортимент индивидуально, каждая сеть делает это с учётом сложившегося спроса и условий работы.

Таким образом, переговоры о возможности внесения изменений в ассортимент, поставке новой продукции, коммерческих условиях поставок целесообразно вести в двухстороннем формате «поставщик — торговая сеть». Илья Власенко пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли

По данным АКОРТ, такого рода переговоры уже ведутся некоторыми торговыми сетями.

Сложившаяся ситуация на рынке картофеля — закономерный итог развития отрасли в 2020 году, полагает доцент кафедры региональной экономики и географии экономического факультета РУДН Татьяна Крейденко.

Рост цент на картофель в 2020–2021 годах — результат действия сразу нескольких факторов:

во-первых, сокращение в 2020 году площади выращивания картофеля на 8% по сравнению с 2019-м (что было связано относительно низкими ценами на товар предыдущих сезонов);

во-вторых, сложные погодные условия 2020 года определили снижение урожайности практически во всех хозяйствах страны, занятых выращиванием картофеля, кроме южных регионов, где используется система орошения. Весна в прошлом году, которая была достаточно затяжной и холодной, сменилась очень жарким летом, в ряде регионов ещё и с повышенным количеством осадков.

В результате, как отмечали многие сельхозпроизводители, даже к октябрю 2020 года большая часть урожая не соответствовала оптимальным параметрам для закладки на длительное межсезонное хранение, поэтому основной объём собранного урожая ушёл в реализацию и на переработку. Кроме того, и урожайность раннего картофеля (не предназначенного для длительного хранения) оказалась выше.

В свою очередь председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ считает, что «плохо, что поставщики картофеля пытаются привлечь органы власти и общественное мнение к своим переговорам с торговыми сетями». Сети заинтересованы продавать всё, что будет куплено и удовлетворит потребителей, особенно то, чего ещё нет у их конкурентов, замечает он.

И сейчас мы видим на полках картофель разного размера, россыпью и в упаковке, заметно различный по цене и выбираем, что нас устраивает. Не стоит только покупать прежде не проверенный вами товар в непрозрачной упаковке, это риск принести домой картошку гнилую или с зеленью, которую придётся выбросить. Попытка ввести в ассортиментную линейку новую категорию «картофель эконом класса» подозрительна именно тем, что под этим названием будет несколько дешевле продаваться продукция, значительная часть которой уйдет в помойное ведро. Пётр Шелищ председатель Союза потребителей РФ председатель Союза потребителей РФ

По его мнению, государству стоит следить за тем, чтобы поставщики и продавцы не входили в картельные соглашения, на что весьма похоже предложение Картофельного союза, и чтобы самая бедная часть населения, особенно входящие в неё дети, имела возможность нормально питаться независимо от роста цен, для которого сейчас немало вполне объективных причин.

Из-за резких перепадов температур, переувлажнения и уплотнения почвы увеличилась доля мелкого картофеля. И уже осенью 2020 года представители Картофельного союза обсуждали возможность с представителями ретейла в рамках сложившейся ситуации брать на реализацию мелкокалиберный картофель. Это позволит ограничить рост себестоимости производства картофеля за счёт ввода в торговый оборот мелкого (а значит нестандартного) картофеля. Татьяна Крейденко доцент кафедры региональной экономики и географии экономического факультета РУДН доцент кафедры региональной экономики и географии экономического факультета РУДН

До настоящего времени ретейл предъявлял достаточно жёсткие требования к размерам картофеля в каждой партии, на основании которых тот и фасовался весь. В условиях фасовки несортированного картофеля можно существенно сократить затраты на упаковку, что, в свою очередь, приведёт к стабилизации цен.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Крейденко, рост цен в феврале на картофель — традиционная ситуация для рынка, но в 2020 году такой рост начался ещё в сентябре. Ситуация на рынке в феврале-марте обычно стабилизируется за счёт наращивания импорта (основной объём импортного картофеля ввозится в страну с февраля по июль).

Но главные риски развития рынка — это возможное дальнейшее сокращение производства картофеля в условиях складывающейся низкой маржинальности, что приведёт к ещё большому росту цен, — предупреждает эксперт РУДН.

Игры с потребителями

Возникло нескольких ключевых факторов: пандемия и её влияние на доходы населения, не самый лучший урожай картофеля в этом году (по сравнению с несколькими последними), девальвация рубля, объясняет специалист отдела рыночной информации Института конъюнктуры аграрного рынка Варвара Сердюкова.

Рынок последние несколько лет стремился выйти на нулевой торговый баланс (в натуральном выражении), а далее — на экспортную ориентацию. В этом году качество урожая хуже прошлых лет. Поэтому уровень рыночных цен (цен производителей) на урожай картофеля 2020 года значительно выше, чем за последние несколько лет. Дальше с таким урожаем мы будем наращивать импорт. Помимо влияния сезонного фактора на цены, с нынешним курсом импортный картофель будет дороже отечественного, а там и отечественные цены подтянутся. Варвара Сердюкова специалист отдела рыночной информации Института конъюнктуры аграрного рынка специалист отдела рыночной информации Института конъюнктуры аграрного рынка

Так называемые игры с потребителем есть элемент рынка, говорит профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. А инструмент «калибровки» не является изобретением наших торговых сетей. Сама по себе калибровка стала востребованной на росте рынка. И позволила сетям дифференцировать продукт по качеству. И это нормально, но при условии продажи и «выбракованного» по размеру товара, ведь он также имеет своего потребителя. Однако эти фракции низкомаржинальны. И их продажа не выгодна торговым сетям.

Практика показывает, что продажа некалиброванного картофеля, как и фасовка его в магазинах, — это трудозатраты, потери, грязь и мало дохода. Но продажа мелкого картофеля не выгодна и производителю. Ему интереснее фасовать товар смешанных фракций, так отпускная цена будет выше, а отходов меньше. Против этого, собственно, сети, ибо пропорции смешения нужно отслеживать. И, наверное, в дискаунтерах вполне оправдано продавать такой продукт. Но честнее — не смешивая один продукт с другим. А ещё лучше обязать торговые сети предоставлять полки фермерам того региона, где находятся производители. А то странно выглядит продажа импортного картофеля в регионе его производства. Вячеслав Чеглов профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Производители давно действуют, либо отступая в составе продукта или «играя» весом, уточняет Чеглов. Заменяя масло маргарином, смешивая фракции крупы, продавая 900 грамм продукта по цене, за которую отпускался килограмм. И объяснение тому есть. Производитель сталкивается с жёсткой конкуренцией, в том числе со стороны импорта, и сокращением реальных доходов у населения. Держать в этих условиях качество — проигрывать конкуренцию, повышать качество — закупать импортное оборудование и проигрывать ценовую конкуренцию. Какая-то часть потребителей готова переплачивать за качественный товар и пойти для этого в условный сетевой магазин, но тому надо захватывать рынок, ему нужны для этого деньги и дивиденды платить надо. А значит и маржа у него будет высокой. Поэтому проще внести изменения в технологию производства, пересмотреть технические условия.

Очевидно, производитель ищет разные способы удешевить продукцию, чтобы больше потребителей могли ее купить, замечает директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Наталья Шагайда.

Это обычная практика, когда производитель ориентируется на возможности покупателя. Для удешевления своей продукции производитель картофеля может его мыть или не мыть, отсортировать или не делать этого, подбирать корнеплоды разного размера. В итоге разные товары будут стоить по-разному. Наталья Шагайда директор научно-исследовательского центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС директор научно-исследовательского центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС

В условиях, когда у потребителя падают доходы, такая политика производителя разумна, отмечает эксперт. А сети должны в этой ситуации выступать посредником. Если товар не найдет покупателя, ретейлер будет разговаривать об этом с производителем.

Да, картошка (как и любые иные продукты, себестоимость которых или рыночная цена будут расти) может уменьшиться в размерах за те же (прежние) деньги. Это не игры продавца с потребителями. Это игры государства с потребителями. А производителю и продавцу придётся манипулировать, чтобы подыграть власти. Владимир Буев президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП)

Важно ещё понимать, что выращивание картофеля пока не является высокорентабельным в нашей стране. Для некоторых производителей выйти в ноль в конце сезона — отличный результат. Прошлый год, к примеру, для производителей был крайне сложным. В коммерческом секторе был собран рекордный урожай, уровень цен держался на уровне себестоимости или чуть выше.

Качество картофеля в хозяйствах и у фермеров не всегда получается «на высоте». Однако с этим картофелем тоже нужно что-то делать. Такой картофель могут взять переработчики, но не весь. Кстати, из субъективного опыта, такой мелкий картофель можно встретить на «фермерских ярмарках». К качеству относится не только размер картофеля, но и его органолептические характеристики, наличие каких-либо бактериальных заболеваний и т. д. Потому в первом вопросе под качеством подразумевается всё вышеперечисленное, а во втором — конкретно размер, о котором говорится в предложении — калибр 35–55, — сказала специалистка отдела рыночной информации Института конъюнктуры аграрного рынка.