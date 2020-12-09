Брешь в кармане: когда россияне перестанут беднеть

Уходящий год многим запомнится растущей угрозой потери привычного уровня доходов. На скорое улучшение жизни гражданам рассчитывать не стоит, предупреждают экономисты. Доходы населения падают седьмой год подряд, и поводов для оптимизма не предвидится. Через три года среднестатистический россиянин будет жить немного «скромнее», чем в конце 2019-го и гораздо хуже, чем в 2013 году.

Последние шесть лет реальные доходы если не падали, то стабильно стагнировали. Лишь в 2018-м и в 2019 годах этот показатель немного увеличился, однако если в прошлом году этот рост не превысил и 1%, то ещё годом ранее вообще был близок к нулю.

Согласно данным Росстата, за 2014–2017 годы реальные располагаемые доходы рухнули на 8,6%, за два предыдущих года удалось компенсировать лишь 12% этого обвала. Иными словами, доходы так и не восстановились до уровня семилетней давности. А на 2020 год рассчитывать вообще не приходится. Благодаря коронакризису во втором квартале доходы сократились на 8,4%, за девять месяцев падение составило 4,3% в годовом выражении.

Напомним, реальные располагаемые денежные доходы — это доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т. д.), скорректированные на инфляцию. Относительно официального уровня роста потребительских цен падение реальных доходов, накопленное за 2014-2020 годы, уже превысило 12%, отмечает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. В данных Росстата трудно найти основания для оптимизма, однако реальное положение дел гораздо серьёзнее, считает эксперт.

Для того чтобы понять, насколько статистика Росстата далека от простых граждан, достаточно взглянуть на индекс наблюдаемой населением инфляции, который регулярно публикует Банк России. Так, если официальная инфляция на сегодня достигла 4%, то наблюдаемая самими гражданами инфляция выросла до 10%. Падение реальных доходов во втором квартале составило 8,4%, однако и эта цифра занижена, если учитывать рост номинальных расходов, связанных с более высокой личной инфляцией. Брешь, пробитая в карманах простых россиян, оказалась гораздо шире. Константин Ордов руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ

Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/Global Look Press

По словам Константина Ордова, за последние шесть-семь лет россияне обеднели на 25%. Многие сегодня вынуждены экономить, покупать более дешёвые и менее полезные продовольственные товары. Часть россиян для поддержания привычного уровня жизни уже начала тратить сбережения, а часть — финансировать своё текущее потребление за счёт заёмных средств.

Неудивительно, что доверие граждан к проводимой государством экономической политике снизилось, а сама эта политика получила негативную оценку в обществе. Во время первой волны пандемии правительство дало понять, что будет поддерживать доходы населения за счёт бюджета. Однако во втором полугодии государство так и не решилось на дополнительные более-менее масштабные меры финансовой помощи гражданам, отмечает Ордов. А это значит, что по итогам года доходы россиян в любом случае сократятся. Рост экономики на уровне 2% в год позволял им разве что «болтаться около нуля». Де-факто качество уровня жизни у большинства снижалось, указывает экономист.

Для того чтобы реально ощутить увеличение реальных доходов, рост ВВП должен составлять не менее 5%. Деньги не возьмутся из ниоткуда. Важно сейчас задумываться о том, как должна развиваться экономика, что требуется реформировать, что необходимо изменить. И ответов на эти вопросы мы пока не слышим, — говорит эксперт.

По его словам, власти дают прогнозы по росту ВВП (против падения в 2020 году), однако в данном случае речь идёт, скорее, не о росте экономики, а о её восстановлении: вернуться к показателям начала 2020 года не удастся.

Проблему пытаются заболтать рассуждениями о будущем восстановлении экономики, однако темпы экономического роста окажутся недостаточными для увеличения доходов населения. Рост ВВП на уровне от 1,5 до 2,5% позволит в лучшем случае не уронить уровень благосостояния наших граждан. О росте доходов и речи не идёт. Через три года среднестатистический россиянин будет жить немного хуже, чем он жил в конце 2019 года, — объясняет Константин Ордов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По оценкам руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, возвращения реальных доходов населения к допандемийному уровню можно ожидать только в 2022 году. А вот для возврата к показателям 2013 года придётся заниматься модернизацией экономики. В первую очередь — повышать производительность труда, без чего рост доходов граждан выглядит неустойчивым.

Для этого необходимо реализовывать нацпроекты и создавать условия для роста инвестиций со стороны частного бизнеса. «Регуляторная гильотина», стабилизация инфляции, поддержание макроэкономической стабильности — всё это меры в нужном направлении. В то же время остаётся ещё и ряд нерешённых проблем, которые достались в наследство нынешнему правительству. Без их решения в условиях неблагополучной демографической ситуации потенциальные темпы роста российской экономики в ближайшие годы могут не превысить 1,5-2% в год, что ограничит возможности для кардинального улучшения ситуации с личными доходами граждан. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

В отсутствие повышения производительности труда — технологической отсталости с одной стороны и невостребованности новых технологий с другой — Россия теряет конкурентоспособность на мировых рынках: эра сырьевых товаров уходит, в то время как российская экономика продолжает оставаться сырьевой. Всё это в конечном счёте отражается на падении доходов населения, соглашается Константин Ордов. В ближайшие год-два он прогнозирует существенное повышение цен на продовольственные товары. И это полбеды.

Сохраняются риски девальвации рубля, плюс в условиях дефицита бюджета, скорее всего, будет расти налоговая нагрузка, что в свою очередь также негативно повлияет на реальные располагаемые доходы населения, — рассуждает экономист.

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, сегодня россияне помимо социальной несправедливости и роста цен на привычные товары боятся именно снижения своих доходов. И всё говорит о том, что этот страх более чем оправдан.