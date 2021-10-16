Банки начнут подключать карты «Мир» к Google Pay с 26 октября

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Возможность подключения карты «Мир» к платёжной системе Google Pay появится у банков с 26 октября. Её им предоставят в национальной платёжной системе, пишут «Известия» со ссылкой на технологический бюллетень «Мира».

По данным издания, запланированную интеграцию намерены поддержать в ВТБ, МКБ, ПСБ, ДОМ.РФ, «Ренессанс кредите», «Хоум кредите» и Почта Банке. Сроки подключения определит индивидуальный план каждого банка.

О наличии эмиссии карт платёжной системы «Мир» сообщили 15 декабря 2015 года Банк России и АО «Национальная система платёжных карт». Принцип действия «Мира» не отличается от иностранных аналогов. С 2018 года на карту «Мир» были переведены все зарплаты сотрудников бюджетных организаций. Обладатели карт пользуются преимуществами, в том числе кешбэком, скидками на проезд в общественном транспорте.

Впервые за границей карту «Мир» стали обслуживать в октябре 2018 года в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что система «Мир» упростит возврат денег в процессе покупок в магазинах.