Согласно новому отчёту Федеральной службы государственной статистики, в России резко выросла стоимость обучения в государственных и частных вузах. Повышение платы за последний год стало рекордным за последнее десятилетие, выяснил News.ru.

По данным Росстата, средняя по стране цена за семестр обучения в государственном или муниципальном вузе в июне текущего года выросла на 18,7%. Так, за отчётный период она составила 68,9 тыс. рублей против 58,1 тыс. рублей в первом летнем месяце в прошлом году. В целом, стоимость учёбы в отечественных университетах и институтах выросла почти в три раза за последние 10 лет.

Статистики рассчитывают цену за обучение по программам бакалавриата или специалитета на первом курсе очной формы. При установлении стоимости всего курса они производят пересчёт платы за семестр. Согласно отчёту, самое дорогое высшее образование в России сегодня в городе Одинцово Московской области. За учёбу в местных институтах, академиях и университетах за семестр в среднем придётся отдать 187,5 тыс. рублей. Следом идут Якутск с ценой обучения 133,4 тыс. рублей и город Нерюнгри на юге Республики Саха. В городе расположен один вуз — филиал Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова. За полгода учёбы в нём студентам придётся отдать 132,4 тыс. рублей. На этом фоне диплом в Москве выглядит более доступным — всего 111,4 тыс. рублей за семестр. Столица России расположилась только на пятом месте рейтинга.

Напротив, самое «дешёвое» высшее образование в стране получают в Невинномысске Ставропольского края — 25 тыс. рублей за семестр. Чуть больше придётся отдать студентам в подмосковном Сергиевом Посаде — 26,2 тыс. рублей, а также в городах Кингисепп Ленобласти и Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, по 27,5 тыс. рублей.

Плата за обучение в частных вузах чуть ниже, чем в государственных и муниципальных. Однако в коммерческих учреждениях цена за семестр растёт более высокими темпами. Средняя стоимость полгода учёбы в РФ в таком вузе составляет 55,2 тыс. рублей в июне, что выше на 19,4% аналогичного периода прошлого года. Как и в случае с госучреждениями, статистики исследовали цену за семестр на дневном отделении институтов и университетов.

Стоимость среднеспециального образования также дорожает. Темпы роста за последний год составили 7,7%. Федеральная служба государственной статистики исследует размер платы за семестр в таком учреждении в среднем по стране в 32 тыс. рублей. Специалисты провели мониторинги в больших и малых городах страны, выяснив цену данных услуг в государственных и частных техникумах и колледжах на первом курсе очной формы обучения.

Ранее News.ru писал о падении качества высшего образования в России. По словам экспертов, в стране уже прошёл бум на такие дипломы и растёт интерес к средним профессиональным учреждениям. Тем не менее в начале июля президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков предложил сделать учёбу в вузах в России бесплатной.

Руководитель Центра социологии образования, науки и культуры Института социологии РАН, профессор Григорий Ключарев отмечает, что одними из факторов роста цен в вузах стала ликвидация в них филиалов, прокатившаяся по стране в последние годы, и сокращение бюджетных мест. Он подчеркнул, что российские университеты и институты на деле разделились на две группы: для детей из простых семей и для детей элит. У таких студентов совершенно разные перспективы на рынке труда.

Социолог отметил, что для выбора места обучения, помимо наличия необходимых денежных средств, важны близость к месту проживания, присутствия в вузе друзей, предоставление учреждением общежития и т.д.