Юбилей Дмитрия Пригова вспомнили его стихотворением о выборах в США

https://static.news.ru/photo/dede9654-1f73-11eb-a2de-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Пригов Фото: German Rovinskiy/Russian Look

Литератору, художнику, скульптору и одному из основателей московского концептуализма Дмитрию Пригову 5 ноября исполнилось бы 80 лет. Поэт Всеволод Емелин вспомнил юбиляра его стихотворением про выборы в США.

80 лет Дмитрию Александровичу Пригову. Нет стихов более вечных чем злободневные! Вот избран новый президент // Соединённых Штатов, // Поруган старый президент // Соединённых Штатов // А нам-то что? — ну президент // Ну Съединённых Штатов // А интересно всё ж — президент // Соединённых Штатов, — написал Емелин в Facebook.

Процитированное стихотворение было написано Дмитрием Приговым в 1983 году.

В связи с юбилеем художника, одно из книжных издательств анонсировало издание заключительных пятого и шестого томов его Малого стихотворного собрания.

Дмитрий Пригов родился 5 ноября 1940 года в Москве в семье интеллигентов немецкого происхождения. По окончании школы работал слесарем на заводе. С 1959 по 1966 год учился на скульптора в Московском высшем художественно-промышленном училище имени Строганова. Затем трудился в архитектурном управлении Москвы.

Стихи начал сочинять в 1956 году. До 1986 года в СССР не печатался. За границей его тексты регулярно выходили с 1975 года в русскоязычных изданиях «Русская мысль», «А — Я» и «Каталог». Всего им написано более 35 тысяч стихотворений.

Также много рисовал, составлял коллажи, устраивал перфомансы. В конце 1960-х — начале 1970-х сблизился с художниками московского андерграунда. В 1975 году был принят в члены Союза советских художников, но до 1987 года в СССР не выставлялся. С 1989 года — участник московского Клуба Авангардистов.

Впервые Пригов участвовал в выставке в СССР в 1987 году, через год у него состоялась первая персональная выставка в США. Затем его работы регулярно показывались в России, Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии и Швейцарии. Также Дмитрий Пригов снимался в кино, участвовал в музыкальных проектах.

Скончался 16 июля 2007 года после инфаркта. Похоронен в Москве на Донском кладбище.

Как писал NEWS.ru, 2 ноября исполнилось 45 лет со дня убийства итальянского литератора и кинорежиссёра Пьера Паоло Пазолини.