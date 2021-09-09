Warner Bros. выпустила официальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»

Кинокомпания Warner Bros. обнародовала официальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение», который является продолжением фантастической трилогии братьев/сестёр Вачовски. Ролик опубликован на российском YouTube-канале Warner Brothers.

Из видео становится понятно, что Нео существует в мире Матрицы, носит имя Томаса Андерсона и посещает психотерапевта, пытаясь разгадать сны, указывающие на его природу Избранного. Судя по всему, он не помнит ничего о своей прежней жизни: принимает некие синие таблетки и встречает в мире Матрицы Тринити, но они не узнают друг друга.

Однако ситуация меняется после встречи с мужчиной, похожим на Морфеуса, который предлагает ему красную таблетку, и загадочной синеволосой девушкой, которая открывает для него некую дверь. Не исключено, что новый фильм будет посвящён в том числе восстановлению памяти Нео о прошедших событиях: является ли он тем же героем, что и в предыдущей трилогии, или же новым воплощением Избранного, о множественности которых говорил Архитектор в фильме «Матрица: Перезагрузка», пока неясно. На следующих кадрах можно увидеть в том числе новых агентов, а также Тринити, которой, судя по всему, также предстоит «вспомнить всё». Ролик также подтверждает дату премьеры — 16 декабря.

Ранее кинокомпания Warner Bros. опубликовала на своём YouTube-канале первый тизер фильма и создала сайт, посвящённый его премьере. Входящему предлагается выбрать одну из таблеток, кликнуть на её изображение и просмотреть ещё один тизер к картине.