В Театре сатиры назвали фейком информацию об уходе Ширвиндта

Директор Театра сатиры Мамед Агаев заявил NEWS.ru, что не располагает информацией об уходе Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя. Он назвал информацию об этом, появившуюся в СМИ, фейком.
Я не в курсе. У меня нет такой информации. Может, он с департаментом разговаривал (департамент культуры Москвы. — NEWS.ru). <...> Он собирается, уже полтора года собирается, человека не могут найти вместо него. А чтобы он ушёл сегодня, нет такой информации, — заявил Агаев.
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт руководит Театром сатиры с 2000 года.
Сам Ширвиндт рассказал журналистам ТАСС, что написал соответствующее заявление в департамент культуры столицы. По его словам, «лимит всё-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно». Народный артист отметил, что сейчас возникают «кривотолки и домыслы», поэтому он объявил об отставке. При этом Ширвиндт хотел бы продолжать сотрудничать с театром и «появиться на родной сцене в вертикальном положении». Примечательно, что слухи об уходе артиста с поста худрука появлялись ещё в 2020 году. Тогда он сам заявлял, что покинет должность из-за преклонного возраста.