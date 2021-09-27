В Театре сатиры назвали фейком информацию об уходе Ширвиндта

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Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт покидает свой пост. Он уже написал соответствующее заявление в департамент культуры столицы. Об этом он рассказал журналистам ТАСС.

Поскольку лимит всё-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность, — подчеркнул Ширвиндт. Он отметил, что сейчас возникают «кривотолки и домыслы». Поэтому худрук объявил...