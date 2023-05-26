Цивин и Дрожжина осуждены: как мошенники обманули семью Баталова Бывший юрист получил реальный срок, а его жена — условный. В течение нескольких лет супруги обманывали семью артиста Алексея Баталова

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Юрист Михаил Цивин, нотариус Дмитрий Бублий и актриса Наталья Дрожжина(справа налево) во время оглашения приговора в Замоскворецком суде

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу о наследстве народного артиста СССР Алексея Баталова. Обвиняемые по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) супруги Наталья Дрожжина и Михаил Цивин осуждены. Дрожжина получила четыре года условно, Цивин — пять лет колонии общего режима. Нотариус Михаил Бублий, который помогал супругам, также проведет пять лет за решеткой за пособничество в совершении преступления и злоупотребление служебными полномочиями. Подробности резонансной истории — в материале NEWS.ru

Кто такие Цивин и Дрожжина

Михаил Цивин — юрист и экс-вице-президент Национальной экспертной палаты России. Он не раз принимал участие в популярных телешоу, в которых называл себя близким другом известных артистов, в том числе уже умерших. 74-летняя Наталья Дрожжина — актриса, которая представлялась заместителем директора Гильдии актеров кино Союза Кинематографистов России.

Ранее в беседе с NEWS.ru директор Гильдии Валерия Гущина не подтвердила причастность Натальи к руководству. Помимо этого, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что звание заслуженной артистки России, о котором так часто говорила Дрожжина, фиктивное.

После скандала с наследством Баталова продюсер Марк Рудинштейн (1946-2021) в беседе с NEWS.ru называл супругов «фуршеточниками» — людьми, которые приходили на мероприятия ради выгодных знакомств. Позже он заявил о том, что Цивин связан с криминальным миром.

Фото: АГН «Москва» Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников с дочерью Даной, меценат Михаил Цивин, актриса Наталья Дрожжина (слева направо) на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

В чем суть скандала

В сентябре 2020 года вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко обвинила Михаила Цивина и Наталью Дрожжину в попытке отнять недвижимость у нее и ее дочери Марии, страдающей ДЦП.

По словам вдовы, она случайно узнала об уже имеющемся договоре ренты с Натальей Дрожжиной. Согласно этому документу, в случае смерти Гитаны и Марии Баталовых принадлежащие им объекты недвижимости — студия-мастерская и две квартиры в центре Москвы — должны были отойти Дрожжиной.

Леонтенко утверждала, что у Михаила Цивина была генеральная доверенность на распоряжение денежными счетами их семьи. Как на документе могла появиться ее подпись, вдова актера не знала. Адвокат Павел Астахов, который помогал Баталовым по просьбе Никиты Михалкова, тогда объяснял, что Цивин и Дрожжина «подсунули» бумаги Гитане Аркадьевне без ее ведома.

«Ей пачками подсовывали документы: и по оформлению памятника Алексею Баталову, и по хозяйству, и по ремонту. Таким образом, Гитана Аркадьевна и подписала документ, не понимая, что это», — отмечал Павел Астахов в разговоре с Teleprogramma.pro.

Сами подозреваемые настаивали на том, что Гитана Аркадьевна по своей инициативе решила подписать доверенность. По словам Цивина, вдова актера не хотела, чтобы его имущество досталось старшей дочери Алексея Баталова от предыдущего брака.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Михаил Цивин во время церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым в Доме кино

Как Цивин и Дрожжина обманывали Баталовых

Глава СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль это резонансное дело. В ходе расследования выяснилось, что нотариус заверял генеральную доверенность и договор ренты без присутствия Гитаны и ее дочери Марии.

Позже, используя фальшивый документ, Михаил Цивин снял 20 миллионов рублей со счетов Баталовых. По его словам, все денежные траты были согласованы с Марией и Гитаной Аркадьевной. Наталья Дрожжина также уверяла, что искренне помогала и Алексею Баталову до его смерти и «пыталась скрасить жизнь» его вдове и дочери после его ухода.

«Чтобы им не так тяжело было. Поэтому мы стали о них заботиться», — рассказала она НТВ.

Суд обвинил Цивина и его жену по статье «Мошенничество». Объекты недвижимости были возвращены потерпевшим. Общая сумма ущерба составила более 57 млн рублей.

Бывший адвокат семьи Баталовых Павел Астахов говорил, что Цивин и Дрожжина могли вообще не знать Алексея Баталова, так как не помнили, когда именно познакомились с актером.

«И не раскаиваются, и продолжают публично рассказывать о знакомстве с Алексеем Баталовым, путаясь в датах», — отмечал юрист.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обвиняемая Наталья Дрожжина во время рассмотрение в Замоскворецком суде по существу дела о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова

Кого еще успели обмануть

С момента скандала и по настоящее время на телевидении снято несколько десятков программ о скандале с наследством Алексея Баталова. В шоу на федеральных каналах приходили люди, заявлявшие, о том, что также стали жертвами семейной пары. В частности, сестра народной артистки СССР Лидии Смирновой (1915-2007) рассказала о том, что родственница незадолго до смерти потеряла квадратные метры. У родственников москвича-пенсионера Виктора Голубева также были претензии к Наталье Дрожжиной и Михаилу Цивину.

По словам родни, перед смертью и за Смирновой, и за Голубевым ухаживала Наталья Дрожжина, которая помогла подписать договоры ренты. В конце жизни Смирнова оказалась в доме престарелых, а ее квартира была продана.

Певица и композитор Ирина Грибулина в программе «Прямой эфир» высказала предположение, что Цивин и Дрожжина могли намеренно знакомиться с одинокими и пожилыми владельцами московских квартир. В шоу также упоминали количество объектов столичной недвижимости, якобы находящихся в собственности Дрожжиной и Цивина — около 20.

Фото: Александр Щербак/ТАСС Юрист Михаил Цивин и нотариус Дмитрий Бублий (справа налево) во время оглашения приговора в Замоскворецком суде

Почему приговор такой суровый

За время судебного процесса обе стороны несколько раз сменили адвокатов. В частности, Гитана Баталова отказалась от услуг Павла Астахова. Обвиняемые перестали работать с Анатолием Кучереной.

В апреле 2023 года Михаил Цивин был помещен в СИЗО. Наталья Дрожжина оставалась в квартире на Кутузовском проспекте. По словам актрисы, она сильно болеет.

Суд обязал осужденных выплатить в пользу потерпевших моральный вред на сумму более 1 млн рублей. Мошенники должны возместить и судебные издержки — услуги адвоката и проведение экспертизы, это еще 650 тысяч рублей.

По мнению адвоката Сергея Жорина, освещение скандалов в прессе с обвинительным уклоном «имеет значение для суда и в таких случаях редко оправдывают». И тот факт, что дело взял под особый контроль глава СК Александр Бастрыкин, тоже мог повлиять на результат.

Фото: Кирилл Зыкин/Агентство «Москва» Актриса Наталья Дрожжина (справа) во время церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым в Доме кино Фото: Кирилл Зыкин/Агентство «Москва» Актриса Наталья Дрожжина (справа) во время церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым в Доме кино Фото: Кирилл Зыкин/Агентство «Москва» Юрист, вице-президент Национальной экспертной палаты Михаил Цивин во время церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым в Доме кино Фото: Кирилл Зыкин/Агентство «Москва» Юрист, вице-президент Национальной экспертной палаты Михаил Цивин во время церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым в Доме кино Фото: Александр Щербак/ТАСС Актриса Наталья Дрожжина после оглашения приговора в Замоскворецком суде Фото: Александр Щербак/ТАСС Актриса Наталья Дрожжина после оглашения приговора в Замоскворецком суде Фото: Александр Щербак/ТАСС Актриса Наталья Дрожжина и нотариус Дмитрий Бублий во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Фото: Александр Щербак/ТАСС Актриса Наталья Дрожжина и нотариус Дмитрий Бублий во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Фото: Мосгорсуд Юрист Михаил Цивин, актриса Наталья Дрожжина и нотариус Дмитрий Бублий (слева направо) во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Фото: Мосгорсуд Юрист Михаил Цивин, актриса Наталья Дрожжина и нотариус Дмитрий Бублий (слева направо) во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Фото: Александр Щербак/ТАСС Юрист Михаил Цивин во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Фото: Александр Щербак/ТАСС Юрист Михаил Цивин во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Фото: Anatoly Lomohov/ПGlobal Look Press Юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина Фото: Anatoly Lomohov/ПGlobal Look Press Юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва» Актриса Наталья Дрожжина (в центре) с супругом Михаилом Цивиным (справа) на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым в театре «Ленком» Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва» Актриса Наталья Дрожжина (в центре) с супругом Михаилом Цивиным (справа) на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым в театре «Ленком» Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва» Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг меценат Михаил Цивин перед прощанием с художественным руководителем Московского государственного театра им. Ленинского комсомола Марком Захаровым Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва» Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг меценат Михаил Цивин перед прощанием с художественным руководителем Московского государственного театра им. Ленинского комсомола Марком Захаровым Фото: АГН Москва/Global Look Press Актриса Наталья Дрожжина на открытии памятника актеру театра «Ленком» Н. Караченцову на Троекуровском кладбище Фото: АГН Москва/Global Look Press Актриса Наталья Дрожжина на открытии памятника актеру театра «Ленком» Н. Караченцову на Троекуровском кладбище Фото: Агентство «Москва» Актриса Наталья Дрожжина (слева), меценат Михаил Цивин, народный артист РФ Евгений Князев (в центре) во время торжественного открытия 100-го сезона в театре имени Вахтангова Фото: Агентство «Москва» Актриса Наталья Дрожжина (слева), меценат Михаил Цивин, народный артист РФ Евгений Князев (в центре) во время торжественного открытия 100-го сезона в театре имени Вахтангова

Читайте также:

Друзья Зайцева заявили о пропаже его наследства: что ответил сын модельера

Ветеран лишился квартиры в Москве из-за мошенников

Семья предстала перед судом за похищение родственницы из-за наследства

Россиян предупредили о новой схеме квартирного мошенничества