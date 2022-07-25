«Честный человек»: Астахов впервые высказался об уголовном деле против сына Адвокат Астахов, чей сын обвиняется в мошенничестве, заявил о возбуждении дела о клевете

Фото: Личный архив Павла Астахова

Павел Астахов

Адвокат, ведущий телеканала «Спас», экс-уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что его сын Антон является честным человеком, которому приходится «отдуваться за своих неблагонадежных партнеров». Так он ответил на просьбу прокомментировать уголовное дело о мошенничестве, возбужденное против Астахова-младшего в прошлом году. Правозащитник добавил, что оно продолжает расследоваться.

Могу сказать одно: мой сын — честный человек, он очень хороший отец. У него четверо маленьких детей. И сейчас он отдувается за своих неблагонадежных партнеров, которые все разбежались и попрятались за границей, а ему приходится все это разгребать, — сказал Астахов.

Он также сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела — по факту клеветы, где уже его семья признана потерпевшей.

Вокруг этой ситуации действительно много информационного мусора. Возбуждено и расследуется в том числе уголовное дело по факту клеветы, по которому моя семья признана потерпевшей, — добавил адвокат.

В декабре 2021 года суд отправил сына Астахова под домашний арест. Меру пресечения избрали в рамках уголовного дела по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подробности не раскрываются, однако предполагается, что Антона Астахова подозревают в хищении крупной суммы денег.