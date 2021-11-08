Россиян предупредили о новой схеме квартирного мошенничества

Новый вид мошенничества с квартирами россиян связан с подделкой паспортов. Он опасен тем, что жертва может остаться без жилья и в кредитном рабстве. Об этом рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП), передают «Известия». По данным нотариусов, количество случаев мошенничества в России продолжает расти.

В ФНП сообщили, что сперва аферисты завладевают данными россиянина, а затем подделывают его паспорт и идут в банк за кредитом. При этом в качестве залога они предлагают жильё гражданина. Спустя время жертва узнаёт о том, что квартира заложена. Ей приходится доказывать подделку паспорта и неправомерность сделки в суде.

Так, в ФНП отметили, что подобный случай имел место в октябре. К московскому нотариусу пришла женщина с риелтором — они намеревались оставить квартиру в качестве залога под кредит. Формально паспорт клиентки числился действительным, однако нотариус попросил предоставить ещё один документ.

Вышла, оставив паспорт, и сбежала. Нотариус обратился в полицию, где фальшивку распознали. Но если бы эта пара пришла в МФЦ, то там по всем формальным признакам документы с большой долей вероятности приняли бы, — сказали в пресс-службе ведомства.

По словам нотариусов, лазейкой для мошенников является агрессивная кредитная политика банков, которые выдают займы без должной проверки. В частности, аферисты пользуются практикой выезда банковского специалиста к потенциальному заёмщику, которая всё ещё законна.

Ранее эксперт в сфере кибербезопасности и права, управляющий RTM Group Евгений Царев заявил, что в 2022 году кражи данных граждан могут стать массовыми. По его мнению, жертвами могут стать все россияне трудоспособного возраста со сбережениями в банках. В первую очередь злоумышленников интересуют данные паспорта, СНИЛС, свидетельства о браке и разводе.