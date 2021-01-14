Дважды сердце останавливалось: Дрожжина продумала сценарий своих похорон

https://static.news.ru/photo/0bcb7652-5695-11eb-93f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Наталия Дрожжина, попавшая в эпицентр скандала с имуществом народного артиста СССР Алексея Баталова, оказалась на грани жизни и смерти.

По её словам, после заключения у неё дважды останавливалось сердце, что зафиксировала приехавшая скорая помощь, сообщает «Дни.ру».

Дрожжина пожаловалась, что ситуация вокруг наследства Баталова сильно подорвала её здоровье. Кроме того, в конце 2020 года актрису настиг новый удар: скончалась её близкая подруга и помощница по дому Раиса Ивановна. В случившемся женщина обвинила некую Аиду, сильно ударившую приятельницу в живот, после чего у той начались осложнения.

Актриса подчеркнула, что и сама неоднократно подвергалась избиениям, но не фиксировала побои.

Я как человек из Советского Союза постеснялась бежать фиксировать побои в травмпункт. Оказалось, что у меня сломано четвёртое ребро и разорваны связки правой руки. В тюрьме я только сидела, лежать не могла, — заявила Дрожжина.

Она добавила, что не боится смерти и уже продумала сценарий собственных похорон.

Не хочу никого видеть на своём прощании. Хочу, чтобы меня поставили на ночь в церкви на Кунцевском кладбище. Тело в 17 часов завозится, а утром хоронят, — сказала актриса.

Ранее 72-летняя звезда советского кинематографа Наталия Дрожжина, обвиняемая в мошенничестве с имуществом народного артиста СССР Алексея Баталова, заявила, что тяжело переживает общественное давление и готовится к самому неблагоприятному исходу. Актриса уверена, что против неё развернули целенаправленную кампанию с намерением «загнать в могилу».

В сентябре 2020 года вдова Баталова Гитана Леонтенко и его 52-летняя дочь, с детства страдающая ДЦП, обратились в полицию из-за того, что значительная сумма денег, а также квартиры оказались переписаны на заслуженную артистку России Наталию Дрожжину. Она и её муж, юрист Михаил Цивин, дружили с семьёй Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

26 октября Главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило о задержании фигурантов и предъявлении им обвинения, писал NEWS.ru.