Дрожжина впервые прокомментировала скандал с имуществом Баталова

https://static.news.ru/photo/164a4132-21b4-11eb-928e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Актриса Наталия Дрожжина, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, впервые прокомментировала скандал с наследством актёра Алексея Баталова.

По словам артистки, когда Баталов попал в больницу, она с мужем Михаилом Цивиным каждый день ездила к нему «как на работу», чтобы привезти продукты и цветы. После смерти актёра пара решила опекать вдову Гитану и её дочь Марию.

Это горе, конечно, мы хотели как-то скрасить в этой семье. Быть рядом, чтобы им не так тяжело было. Поэтому мы стали о них заботиться, — рассказала НТВ Дрожжина.

Актриса отметила, что они с мужем оформили Баталовым заграничные паспорта для путешествия в Венецию, а также сделали ремонт в их квартире.

Тихо, спокойно, потихоньку, но я именно превратилась в прислугу. В прислугу этой семьи, — заявила она.

После этого Гитана Баталова сама предложила заключить сделку, из-за которой позже разгорелся скандал, подчеркнула Дрожжина.

В сентябре вдова Баталова Гитана Леонтенко и его 52-летняя дочь, с детства страдающая ДЦП, обратились в полицию из-за того, что значительная сумма денег, а также квартиры оказались переписаны на заслуженную артистку России Наталию Дрожжину. Она и её муж, юрист Михаил Цивин, дружили с семьёй Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

26 октября Главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило о задержании фигурантов и предъявлении им обвинения. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, писал NEWS.ru.