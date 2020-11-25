«Они постоянно врут»: Астахов пообещал защитить Баталовых от Дрожжиной

https://static.news.ru/photo/ce84e564-2f64-11eb-a4ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Юрист Михаил Цивин и его жена Наталья Дрожжина постоянно врут о знакомстве и связях с семьёй Баталовых, пытаясь отнять у них имущество, заявил адвокат Павел Астахов.

Адвокат, представляющий интересы вдовы известного советского актёра Алексея Баталова Гитаны Леонтенко, отметил, что Цивин и Дрожжина продолжают играть свою роль, пытаясь завладеть имуществом семьи актёра. Вдова Баталова, по его словам, не помнит, как подписывала документ о передачи прав на квартиру Дрожжиной.

Ей пачками подсовывали документы: и по оформлению памятника Алексею Баталову, и по хозяйству, и по ремонту. Таким образом, Гитана Аркадьевна и подписала документ, не понимая, что это, — сказал адвокат.

По словам Астахова, имущество Баталовых, таким образом, перешло во владение Дрожжиной. Юрист отметил, что крупная сумма, которую после этого обналичили Цивин и его супруга, может быть возвращена вдове Баталова и её дочери Марии по решению суда, сообщает Teleprogramma.

Конечно. Мы обязательно взыщем деньги. Я не знаю, каким образом это удастся сделать. Видимо, им придется что-то продавать. Но они должны вернуть средства, которые сняли, — сказал Астахов.

При этом Цивин и Дрожжина постоянно врут, добавил он. Они не раскаиваются и продолжают публично рассказывать о знакомстве с Алексеем Баталовым, путаясь в датах.

Если вы послушаете Дрожжину и Цивина внимательно, то поймете, что они постоянно врут: называют разные даты. То они 5 лет знали Баталова, то 15, то чуть ли не 25. То говорят, что нотариус приезжал к Гитане Аркадьевне в 2018 году, то в 2019 году, — заявил Астахов.

Как сообщал NEWS.ru, актриса Наталия Дрожжина ранее впервые прокомментировала скандал с наследством Алексея Баталова. По словам артистки, когда Баталов попал в больницу, она с мужем Михаилом Цивиным каждый день ездила к нему «как на работу», чтобы привезти продукты и цветы.

Вдова Баталова и её дочь Мария считают, что Дрожжина и Цивин «опекали» семью Баталова 15 лет и смогли обманом получить нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом.