Наталья Дрожжина готовится к смерти из-за скандала с имуществом Баталова

https://static.news.ru/photo/08a5281c-42f2-11eb-af3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

72-летняя звезда советского кинематографа Наталья Дрожжина, обвиняемая в мошенничестве с имуществом народного артиста СССР Алексея Баталова, тяжело переживает общественное давление и готовится к самому неблагоприятному исходу.

Актриса уверена, что против неё развернули целенаправленную кампанию с намерением «загнать в могилу». Женщина считает, что её шансы отправиться в тюрьму равны шансам оказаться на кладбище, передают «Дни.ру».

Издание уточняет, что из-за травли Наталья Дрожжина вместе с супругом Михаилом Цивиным фактически забаррикадировались в квартире на Кутузовском проспекте Москвы и стараются не появляться на публике.

Я уже сказала, как меня похоронить — в могилу моей мамы и брата. Другого места у меня нет. Я не Баталова, я себе не купила, — заявила актриса.

Ранее вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко написала резкое письмо режиссёру Никите Михалкову, в котором объяснила, почему отказывается от услуг юриста Павла Астахова в деле о мошенничестве с имуществом актёра. По словам женщины, Михалков всегда был для их семьи человеком, готовым прийти на помощь. Вдова заявила, что в результате действий Астахова, который занимался делом по просьбе режиссёра, пострадала её репутация.

Леонтенко опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она осталась без средств к существованию, и добавила, что намерена вернуть себе лишь похищенное. Она добавила, что Астахов самовольно заявил ходатайство о проведении очной ставки с обвиняемыми по делу о хищении имущества. Вдова Алексея Баталова подчеркнула, что они вместе с дочерью боятся этих людей, так как от них поступают угрозы. Данный факт, по словам Леонтенко, хорошо известен юристу Астахову. Все эти действия, отметила женщина, стали причиной её отказа от услуг адвоката.

В сентябре вдова Баталова Гитана Леонтенко и его 52-летняя дочь, с детства страдающая ДЦП, обратились в полицию из-за того, что значительная сумма денег, а также квартиры оказались переписаны на заслуженную артистку России Наталию Дрожжину. Она и её муж, юрист Михаил Цивин, дружили с семьёй Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Астахов представлял интересы вдовы.

26 октября Главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило о задержании фигурантов и предъявлении им обвинения, писал NEWS.ru.