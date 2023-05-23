Бастрыкин потребовал отчитаться о ситуации с мигрантами в Новосибирске Глава СКР Бастрыкин поручил доложить ему о всех трудовых мигрантах в Новосибирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах проверок, а также о расследовании уголовных дел с участием трудовых мигрантов в Новосибирской области, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточняется, что поручение дано и.о. руководителя регионального главка СК РФ Виталию Зарипову.

Издание напоминает, что жители Новосибирска опубликовали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, пожаловавшись на мигрантов, которые совершают преступления в регионе.

Также Бастрыкин потребовал представить ему доклад с официальными данными о всех трудовых мигрантах из ближнего зарубежья, в том числе о работодателях и сферах, где выходцы из зарубежья привлекаются к труду в Новосибирской области.

Ранее новосибирцы пожаловались в видеообращении к президенту на криминогенную обстановку в регионе, связав ситуацию с поведением мигрантов. В качестве примера жители города привели массовую драку около Хилокского рынка, которая произошла вечером 21 мая, и попросили главу государства разобраться в ситуации. Сибиряки отметили, что не раз жаловались на сложившуюся ситуацию мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Теперь же они решили попросить помощи у Путина, так как проблема никак не решается на местном уровне.