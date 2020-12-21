«Мишка Сухофрукт»: стали известны тайны прошлого Цивина и Дрожжиной

https://static.news.ru/photo/5fc55694-4351-11eb-b019-fa163e074e61_660.jpg Наталия Дрожжина и Михаил Цивин Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Наталия Дрожжина и Михаил Цивин, оказавшиеся в центре скандала с наследством Алексея Баталова, в прошлом хотели стать успешными и прославиться. Последнее им удалось, правда, не в той сфере, в которой они ожидали.

В 90-х годах супруги в поисках счастья уехали жить во Францию. Цивин открыл продуктовую лавку и пытался продавать «палёные» джинсы, но его бизнес не увенчался успехом. В итоге пара вернулась на родину.

Мишка Сухофрукт и Наташа Мать Тереза — так их называли в 90-е. Тогда Миша ещё любил поиграть в «крёстного отца», — рассказал в эфире программы «Новые русские сенсации» знакомый супругов Шота Чиковани.

Наталия Дрожжина со своей хорошенькой внешностью в то время могла сделать карьеру в Голливуде, ей было сделано предложение от кинокомпании. Но Михаил Цивин якобы настоял, чтобы жена отказалась от этого предложения, о чём сам глава семьи и рассказал в эфире программы.

В итоге подающая перспективы актриса занялась организацией субботников для пожилых актёров, со многими сблизилась, и Цивин якобы очень вовремя возникал перед ними с договорами ренты. По слухам, супруги заботились о стариках, а после их смерти получали их квартиры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 72-летняя звезда советского кинематографа Наталия Дрожжина, обвиняемая в мошенничестве с имуществом народного артиста СССР Алексея Баталова, тяжело переживает общественное давление и готовится к самому неблагоприятному исходу.