«Не несут ноги»: как живёт отец Марьянова, кому досталось наследство актёра

В эксклюзивном интервью NEWS.ru 82-летний Юрий Марьянов — отец актёра Дмитрия Марьянова, ушедшего из жизни 4 года назад, 15 октября 2017 года, в реабилитационном центре «Феникс» подмосковной Лобни, признался, что до сих пор «не смог заставить себя зайти в квартиру сына». В день памяти Марьянова мы узнали, кому досталось наследство артиста и как живёт его семья — отец Юрий Георгиевич, сын Даниил и вдова Ксения Бик.

«Забываю иногда, что его нет»

Юрий Георгиевич Марьянов живёт, как и четыре года назад, в небольшом дачном поселке в 70 км от Москвы. У него частный дом, построенный Дмитрием и его родным братом Михаилом для родителей. Мама актёра Маргарита Илларионовна не дожила до новоселья, её не стало в 2006 году. А отец переехал на свежий воздух. Сыновья, рассказал NEWS.ru Юрий Марьянов, навещали его очень часто.

Димка, бывало, звонил: «Пап, как дела, настроение, самочувствие?». Поговорим по телефону о том о сём... Потом Димка со смехом говорит: «Ладно, пап, дверь-то открывай! Я приехал». Он так любил приезжать — сюрпризом, без предупреждения. Я и сейчас нет-нет, да и прислушиваюсь к телефонным звонкам и звукам на улице: а вдруг Димка позвонит, и приедет. Забываю иногда, что его нет, — признался пожилой мужчина.

Личный архив Юрия Марьянова

За четыре года, минувших со дня смерти Дмитрия Марьянова, отец так и не нашёл в себе сил переступить порог трёхкомнатной квартиры на Хорошевском шоссе, которую в своё время купил Дмитрий и в которой жил. До решения суда жилплощадь занимала его вдова Ксения Бик с дочерью Анфисой и гражданским мужем Сергеем Соболевым, отношения с которым перестала скрывать около года назад. Весной 2021-го раздел наследства между тремя наследниками актёра — отцом, 25-летним сыном Даниилом и вдовой Ксенией Бик — завершился. Элитная трёшка досталась Юрию Марьянову и Даниилу.

То есть официальную возможность прийти в квартиру сына я как бы получил. А морально не могу себя пересилить. Не несут туда ноги! В очередной раз понять, что в тех стенах Димы больше нет и никогда не будет... — с трудом подбирает слова Юрий Георгиевич.

NEWS.ru поинтересовался у Марьянова-старшего, навещают ли его друзья и коллеги сына. Он ответил, что часто приезжает Геннадий Харитонов (друг и бывший водитель Дмитрия Марьянова) с женой Доной. Больше, со слов отца актёра, не приезжает никто.

У всех своя жизнь, я не в обиде ни в коем случае, — добавляет Марьянов-старший.

Сын Марьянова хочет снять кино об отце

Сын Дмитрия Марьянова Даниил за эти четыре года успел закончить факультет режиссуры Московского государственного института культуры (МГИК). Сейчас он снимает короткометражное кино, в планах — полнометражный фильм об отце.

Даня за эти четыре года очень сильно повзрослел, я его не узнаю. Из мечтательного мальчика превратился в серьёзного, рассудительного, целеустремлённого мужчину. Видимо, так меняются все, кто в раннем возрасте теряет родного человека, — пояснила в разговоре с NEWS.ru мама Даниила Ольга Аносова, подчеркнув, что и сама осталась без отца ровно в 21 год.

Личный архив Юрия Марьянова

Даниил не согласился с решением Лобненского суда, назначившего директору центра «Феникс» Оксане Богдановой, которую признали виновной в смерти Марьянова по двум статьям, наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Также суд обязал Богданову выплатить сыну артиста один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Вместе со своим дядей Михаилом Марьяновым Даниил подал апелляцию в Московский областной суд.

Мы считаем, что Оксана Богданова заслуживает не условного, а реального срока наказания. Также просим взыскать с неё штраф в пользу государства и лишить права заниматься таким видом деятельности, как реабилитационные центры, — рассказала NEWS.ru Виктория Крылова, адвокат Даниила Марьянова.

Крылова добавила, что эти требования поддерживает Прокуратура Московской области.

Оксана Богданова, со слов адвоката семьи Дмитрия Марьянова, также подала жалобу в апелляционный суд. Она настаивает на своей невиновности и требует снять все обвинения. Ксения Бик не подавала апелляцию на решение суда.

Процесс раздела наследства также окончательно не завершён. Теперь камнем преткновения стал принадлежавший актёру мотоцикл марки Suzuki. Суд поставил, что байк должен достаться Даниилу Марьянову, а потом выяснилось, что мотоцикл... исчез.

Ксения Владимировна (Бик, вдова Дмитрия Марьянова. — NEWS.ru) сообщила нам, что Дмитрий ещё при жизни якобы отдал мотоцикл в ремонт. Хотя на протяжении двух лет судебных разбирательст Ксенией никак было не заявлено, что мотоцикла нет в наличии. Если бы она сообщила о проблеме раньше, наследственная масса делилась бы иначе. В настоящее время Даниилом подан иск об истребовании мотоцикла, — подчёркнула Виктория Крылова.

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик сейчас занимается тем, что ведёт в Интернете семинары на темы психологии. Когда её спрашивают о покойном муже, она отвечает, что вспоминает его с добрыми чувствами, но жить предпочитает не прошлым, а настоящим.