«Она в надежных руках»: дочь Федосеевой-Шукшиной о состоянии актрисы Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о самочувствии госпитализированной актрисы

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебных профилактических учреждений, заявила NEWS.ru ее дочь Ольга Шукшина. По ее словам, 84-летняя актриса находится в надежных руках.

Лидия Николаевна находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебных профилактических учреждений. Она в надежных руках. Давайте не будем мешать профессионалам выполнять свою работу и не будем создавать информационный шум вокруг этой новости. Я как дочь с ней постоянно, неотлучно, круглосуточно, — сказала Ольга Шукшина.

Ранее СМИ сообщили, что Федосеева-Шукшина попала в одну из московских больниц с подозрением на инсульт. Отмечалось, что у народной артистки подозревают ишемический инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Актрисе проводят полное обследование.

2 июня Telegram-канал «112» сообщил, что режиссер Никита Михалков был помещен в одну из столичных больниц. По информации канала, он находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. «112» отмечал, что Михалков поступил в больницу с жалобами на перебои работы сердца и одышку. Позднее супруга режиссера Татьяна Михалкова заявила, что ее муж проходит плановую проверку.