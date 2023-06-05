Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали Федосееву-Шукшину госпитализировали с подозрением на инсульт

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Лидия Федосеева-Шукшина

84-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в одну из московских больниц, сообщил источник РЕН ТВ. Отмечается, что у народной артистки подозревают ишемический инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения, ей проводят полное обследование.

Госпитализирована в экстренном порядке с предварительным диагнозом инсульт, — говорится в сообщении.

2 июня Telegram-канал «112» сообщил, что режиссер Никита Михалков был помещен в одну из столичных больниц. По информации канала, он находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. «112» отмечал, что Михалков поступил в больницу с жалобами на перебои работы сердца и одышку. Позднее супруга режиссера Татьяна Михалкова заявила, что ее муж проходит плановую проверку.

11 мая стало известно о госпитализации режиссера Глеба Панфилова. Он попал в Одинцовскую областную больницу с геморрагическим инсультом. Позже режиссера перевели в медучреждение в Москве. Впоследствии директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер рассказал, что Панфилов чувствует себя лучше, врачи готовят его к переводу в реабилитационный центр.