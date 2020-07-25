Запуск с Куру ракеты Ariane 5 перенесли на 31 июля

https://static.news.ru/photo/8b7181a4-ce68-11ea-a47f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CSG Centre spatial guyanais/facebook.com

Корпорация Arianespace приняла решение о переносе запуска ракеты Ariane 5 с тремя искусственными аппаратами на борту на 31 июля. Ранее пуск планировался с космодрома Куру во Французской Гвиане 28 июля. Он был отложен из-за необходимости дополнительных технических проверок.

В настоящее время состояние носителя Ariane и всех трёх спутников стабилизировано, и они находятся в полной безопасности, — цитирует ТАСС сообщение компании-оператора.

Уточняется, что к отправке в космос готовится спутник BSAT-4b, запускаемый для японского оператора связи B-SAT, и спутник Galaxy 30 для международного оператора Intelsat. Их будут использовать для радио- и телевещания. В космос должен отправиться и аппарат MEV-2 — Mission Extension Vehicle, принадлежащий американской корпорации Northrop Grumman's SpaceLogistics LLC и предназначенный для продления сроков эксплуатации спутников на геостационарной орбите.

Как писал NEWS.ru, погодные условия послужили причиной очередного переноса времени пуска ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане. Компания-оператор Arianespace сообщила, что ракета-носитель Vega с 53 спутниками на борту находится в стабилизированном положении в полной безопасности. Ракета должна была вывести на орбиту 53 коммерческих микроспутника массой до полутора центнеров. Они принадлежат 21 заказчику из 13 стран и предназначены для зондирования Земля, телекоммуникации, различных научных исследований и тестирования технологий.