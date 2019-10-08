https://static.news.ru/photo/a5689016-ea16-11e9-9237-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/via Globallookpress.com

США запустят свой космический грузовой корабль Cygnus на МСК не в октябре, как планировалось ранее, а в ноябре. Это связано с уходом в октябре со станции японского грузового корабля «Конотори-8» и с работами на МКС.

Изначально старт Cygnus был намечен на 21 октября, после его перенесли на 29 октября. Теперь запуск планируется не раньше 2 ноября, сообщает NASA .

. @NorthropGrumman 's CRS-12 mission to deliver cargo to the @Space_Station is now scheduled for no earlier than Nov. 2.



This NET date is reflective of the expected departure of @JAXA_en 's HTV-8 cargo vehicle in October, as well as other station activities. pic.twitter.com/S9XMbonjcP — NASA Wallops (@NASA_Wallops) 8 октября 2019 г.

Грузовик, который будет доставлен ракетой-носителем Antares с российскими двигателями, привезёт на станцию предметы первой необходимости, материалы для научных экспериментов, в числе которых — жилет для защиты от радиации AstroRad Vest. Экипажу МКС предстоит испытать жилет, оценить, насколько он удобен, чтобы выяснить, можно ли его будет использовать в полётах на Луну и на Марс.

Также на МКС будет доставлен экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, который предназначен для приготовления пищи в условиях гравитации. Грузовик доставит материалы для проведения ещё одного эксперимента, который касается переработки пластика на материал для орбитальных 3D-принтеров.

Предстоящий полёт станет первой миссией Cygnus по доставке грузов на МКС. Впервые грузовик доставит на орбиту грузы, которые надо загрузить на корабль не раньше, чем за сутки до старта.

Ранее News.ru сообщал, что грузовой корабль Cygnus 6 августа отстыковался от американского модуля Unity на МКС. Он доставил на орбиту 3447 кг полезного груза. В середине апреля Cygnus доставил на орбиту необходимые для научных экспериментов инструменты и продукты питания для обитателей станции.