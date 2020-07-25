Россия заявила о безопасности спутников-инспекторов

https://static.news.ru/photo/83ca6bca-ce93-11ea-9d70-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

В ЦНИИ Минобороны РФ заявили о том, что новые космические спутники-инспекторы, которые вызвали озабоченность США и Великобритании, не являются оружием. Такое мнение высказал генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

Мы не считаем это оружием. Американцы и англичане могут рассматривать это как потенциальное оружие. Нет никакого другого способа снять разногласия, кроме переговоров и консультаций, — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, спутники-инспекторы могут иметь двойное предназначение. Они применяются для оценки работоспособности своих спутников и чтобы затруднять работу чужих.

Американские системы противоракетной обороны и наша новая система С-500 теоретически могут уничтожать спутники. И это гораздо более серьёзные средства против спутников, чем вывод в космос какого-то оружия, — добавил он.

Также Дворкин подчеркнул, что на сегодняшний день стороны нуждаются в переговорах для достижения договорённостей по лазерному оружию и прочих средств.

Космическое командование США ранее заявило, что имеет доказательства проведения российской стороной неразрушающих испытаний космического противоспутникового оружия.

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что действительно провели испытания. Однако представители ведомства подчеркнули, что тестировали новейший малый спутник-инспектор. Его испытания не создавали угроз для других космических объектов.

Как информировал NEWS.ru, США предложили России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.