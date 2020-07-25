Россия заявила о безопасности спутников-инспекторов

В ЦНИИ Минобороны РФ заявили о том, что новые космические спутники-инспекторы, которые вызвали озабоченность США и Великобритании, не являются оружием. Такое мнение высказал генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.
Мы не считаем это оружием. Американцы и англичане могут рассматривать это как потенциальное оружие. Нет никакого другого способа снять разногласия, кроме переговоров и консультаций, — цитирует его «Интерфакс».
По его словам, спутники-инспекторы могут иметь двойное предназначение. Они применяются для оценки работоспособности своих спутников и чтобы затруднять работу чужих.
Американские системы противоракетной обороны и наша новая система С-500 теоретически могут уничтожать спутники. И это гораздо более серьёзные средства против спутников, чем вывод в космос какого-то оружия, — добавил он.
Также Дворкин подчеркнул, что на сегодняшний день стороны нуждаются в переговорах для достижения договорённостей по лазерному оружию и прочих средств.
Космическое командование США ранее заявило, что имеет доказательства проведения российской стороной неразрушающих испытаний космического противоспутникового оружия.
В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что действительно провели испытания. Однако представители ведомства подчеркнули, что тестировали новейший малый спутник-инспектор. Его испытания не создавали угроз для других космических объектов.
Как информировал NEWS.ru, США предложили России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.